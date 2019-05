Laden zur aufregenden Puppenspielwoche ein: (von links) Wibke May, Abteilungsleiter Soziales Hermann Bußmeyer, Sebastian Kiel und Dagmar Selje.

Halle (WB/mk). Aus alten Töpfen, Löffeln, und Spülbürsten werden Puppen: Die Bielefelder Puppenspielerin Dagmar Selje kommt für die Projektwoche »Puppenbau & Spiel – Was ist bloß in der Küche los?« nach Halle.

Auf alle Teilnehmer im Alter von sechs bis zwölf Jahren warten dabei vom 23. bis zum 27. Juli fünf spannende Tage, die mit einer gemeinsam Aufführung in der Remise ihren Höhepunkt finden sollen. »Die Nachfrage nach Wochenangeboten während der Ferienspiele wurde zuletzt immer größer. Also haben wir uns überlegt, zusätzlich zu den bereits ausgebuchten Walderlebniswochen ein weiteres Angebot zu schaffen«, erklärt Wibke May vom Haller Jugendzentrum.

Sie zeigt sich hocherfreut darüber, mit Dagmar Selje eine leidenschaftliche Puppenspielerin für die Haller Ferienspiele gewonnen zu haben, die mit ihrer selbstständigen Bühne schon über 26 Jahre Berufserfahrung verfügt.

Auch passende Stimmen werden entwickelt

Die 56-jährige möchte mit den Kindern in das so genannte Objekttheater eintauchen, bei dem die eigene Kreativität gefördert und die Fantasie angeregt wird. »Wir konzipieren zunächst die Figuren, bauen sie dann zusammen und entwickeln dazu passende Stimmen und eine unterhaltsame Geschichte«, sagt Dagmar Selje, die mit den Teilnehmern auch ein Bühnenbild gestalten will. »Es ist ein kreativer Prozess mit viel Witz, wobei es nicht darum geht, alles möglichst perfekt zu machen«, erklärt die Bielefelderin.

Am letzten Tag der Puppenspielwoche sollen dann die Ergebnisse im Rahmen eines Theaterstücks präsentiert werden. Und zwar auf der extra dafür hergerichteten Bühne im Bürgerzentrum, wo die kleinen Darsteller sich und ihre Puppen der etwas anderen Art von 9.30 Uhr bis 11 Uhr präsentieren. Unter der Woche, dienstags bis freitags, findet das Angebot jeweils von 9.30 Uhr bis 15 Uhr statt. Die Kosten betragen für die gesamte Woche 85 Euro. Stadtpassinhaber zahlen 42,50 Euro.

Die Anmeldung ist hier möglich. Fragen beantworten die Mitarbeiter des Jugendzentrums unter 05201/971214.