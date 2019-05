»Wir haben einen richtigen Kampf zu führen – einen Kampf gegen die Populisten«, meinte die 28-jährige SPD-Kandidatin in einer mit viel Applaus bedachten Rede vor den Zuhörern in der gut besuchten AWO-Tagesstätte Künsebeck. Als »Gegengift« empfahl sie, die soziale Frage und vor allem den Menschen in den Mittelpunkt allen Handeln zu stellen und nicht vorrangig die Wirtschaft. Neben einem europaweiten Mindestlohn nannte sie unter anderem auch den Klimaschutz als eine der Hauptaufgaben. »Aber einen Klimaschutz, den sich auch jeder leisten kann durch bezahlbare Bio-Produkte und einen gut ausgebauten Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV).«

»In Europa sollten die Demokraten bestimmen, wo es langgeht«

»In Europa sollten die Demokraten bestimmen, wo es langgeht«, warnte auch Achim Post vor einem Erstarken der Rechtspopulisten im Europaparlament. Post ist als Vize der SPD-Bundestagsfraktion zuständig für Finanzen und Europa.

Sein Ansinnen ist vor allem ein starkes Europa zwischen den großen Gegenspielern USA und China. Peking habe einen genauen Plan für die Zukunft. das zeige sich am Beispiel der »Neuen Seidenstraße«. Die Investitionen auch in Ländern Europa beeinflussten inzwischen sogar Entscheidungen innerhalb der EU, die sich eventuell gegen die Interessen Chinas richten könnten. Post forderte für alle Beschlüsse Mehrheitsentscheidungen, damit es keine Blockaden mehr gebe.

»Europa steht vor der Frage, ob es demnächst am Katzentisch sitzen möchte. Meine Kinder sollen jedenfalls nicht aus Peking oder Washington regiert werden«, sagte der gebürtige Rahdener.