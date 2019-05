Von Johannes Gerhards und Stefan Küppers

Halle (WB). »Wir wollen ein Stück Begeisterung für fünf erfolgreiche Jahre an die Stadt Halle zurück geben und uns mit einer Spende an den Förderverein bedanken«, sagt die für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Jasmin Fischer. Die Fraktionsvorsitzenden aller Parteien und Vertreter des Fördervereins der Stadt Halle sind in den Marktkauf Speicher eingeladen, einen Scheck über 5000 Euro entgegen zu nehmen.

Bei einem lockeren Austausch im »Taktikraum« blickt Oliver Speicher auf die vergangenen fünf Jahre zurück. Von einem unansehnlichen Standort mit »DDR-Schick« habe sich die Speicherstadt im Herzen von Halle zu einem Ort entwickelt, an dem Einkaufen zum Erlebnis werde. »Vom Sanierungsfall zum Vorzeigeobjekt«, titelte das WESTFALEN-BLATT anlässlich der Eröffnung im November 2013. Diese Prognose habe sich bewahrheitet, inzwischen sei die Zahl der Mitarbeiter um 100 Prozent auf 145 angestiegen. Das gute Betriebsklima mit Vertretern aus rund 15 Nationen und zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sei ein wichtiger Erfolgsfaktor, hieß es.

»Ähnlich ist dämlich«

Auf 3.020 Quadratmetern Verkaufsfläche wird ein Warensortiment von mehr als 50.000 Artikeln präsentiert. »18.000 davon sind täglich bestellbar«, betont Oliver Speicher, der keinen Hehl daraus macht, dass ihn Dirk Neuhaus als Geschäftsführer von Edeka Rhein Ruhr mit markanten Sprüchen wie »Ähnlich ist dämlich« oder »Be different or die« entscheidend beeinflusst und motiviert hat. »Wir spielen inzwischen in der Champions League der Supermärkte«, stellt er zufrieden fest. Die Analogien zum Sport sind bewusst gewählt: die Angestellten sind Mitspieler, die Kunden werden zu Fans. Neben vielen Spartenauszeichnungen erreichte das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge Platz zwei im bundesweiten Ranking » Supermarkt des Jahres«.

Die »Speicherstadt« habe als Leuchtturmprojekt zur Belebung der Innenstadt beigetragen. 86 Prozent der Kunden kommen aus Halle. Familienunternehmer Oliver Speicher sind Attribute wie einzigartiges Ambiente, individuelle Beratung und gelebte Herzlichkeit besonders wichtig. Für die Zukunft kündigt er neben der seit Januar erfolgten Umstellung auf Ökostrom die Einrichtung von Ladestationen für E-Mobile und eine Photovoltaikanlage an.

Er weist aber auch auf Risiken hin, wie den Onlinehandel, die Parkplatzsituation und mögliche Veränderungen in der Verkehrsführung, die sich negativ auf das Verhalten der Kundschaft auswirken könnten. »Wir sind froh, dass Sie hier sind«, sagt Bürgermeisterin Anne Rodenbrock Wesselmann und Sprecherin des Fördervereins, als sie die Spende entgegen nimmt. Mit dem Geld sollen Projekte unterstützt werden, die als Symbole für die Haller Bevölkerung gelten.Ergänzend zu dem Pressetermin stellt Oliver Speicher auf Nachfrage klar, dass das jüngst vorgestellte und von der Stadt in Auftrag gegebene Gutachten der BBE-Handelsberatung sowie die Spende an den Förderverein keinen Zusammenhang haben. »Die Entscheidung über die Spende haben wir bereits im November vergangenen Jahres getroffen«, sagt Oliver Speicher. Von dem Gutachten der BBE habe er vor dessen Veröffentlichung im Mai gar keine Kenntnis gehabt.

Was Speicher zum Gutachten sagt

Wie ausführlich berichtet, rät das BBE-Gutachten dringlich von der Konzentrierung eines neuen Aldi- und Edekamarktes im sogenannten »Huckepackverfahren« am Künsebecker Weg ab. Je nach Größe einer solchen Konzentration seien insbesondere für den Marktkauf als wesentlichen Frequenzbringer in der Innenstadt Umsatzverluste von 34 bis 25 Prozent zu erwarten.

»Die Szenarien, die die BBE-Gutachter zeichnen, sind nicht unbegründet. Die kennen sich aus und können rechnen«, sagt Oliver Speicher. Im übrigen glaube er nicht, dass sich am alten Edeka-Standort am Klingenhagen ein neuer Edeka-Markt mit den dort möglichen Größen wirtschaftlich betreiben lasse. Die große Haller Verkehrsdebatte verfolgt Speicher sehr genau. Die Einführung von flächendeckend Tempo 30 in Halle sehe er kritisch, sagt der Kaufmann. »Verkehr muss gut fließen. Das Auto ist hier nun mal das Hauptverkehrsmittel, und das wird sich so schnell nicht ändern«, sagt er dem WB. Und je mehr Zu- und Abflüsse es für diesen Verkehr gebe, desto besser sei das. blickt er beispielhaft auf die noch offene Zufahrt von der Bahnhofstraße über den Rathausvorplatz.