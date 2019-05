Halle/Bielefeld (WB/SKü). Weil er die Tötung seiner Ehefrau Gabriele Obst auch nach sechs Jahren Haft weiterhin leugnet, muss der verurteilte Totschläger Günter Obst nach wie vor in Strafhaft bleiben. Mit dieser Begründung hat die Strafvollstreckungskammer am Landgericht Bielefeld in diesen Tagen eine vorzeitige Entlassung des 80-jährigen Hallers abgelehnt.

Die Entscheidung war insofern durchaus überraschend, weil die Justizvollzugsanstalt, in der Obst einsitzt, eine vorzeitige Entlassung auf Bewährung empfohlen hatte und auch die Staatsanwaltschaft Bielefeld diesem Vorhaben nicht widersprach. Die entscheidende Strafvollstreckungskammer freilich sah dies anders, was die Anwältin des Häftlings, die Bielefelder Strafverteidigerin Christina Peterhanwahr (Kanzlei Kraft, Geil & Kollegen), für juristisch nicht tragfähig hält. Sie will die angestrebte Freilassung von Günter Obst deshalb in die nächste Instanz vor das Oberlandesgericht Hamm bringen.

Selbstmord nur vorgetäuscht

Das Landgericht Bielefeld hatte den Haller 2013 wegen Totschlags an seiner 47-jährigen Ehefrau zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten verurteilt. Es war ein Indizienprozess. Günter Obst hat die Tat immer bestritten. Das Gericht war gleichwohl nach der Beweisaufnahme überzeugt, dass Günter Obst aus Eifersucht seine Ehefrau getötet hat. Gabriele Obst hatte am Morgen ihres Verschwindens am 16. April 2013 noch Zeitungen ausgetragen. Nach einem Streit mit ihrem Mann in den frühen Morgenstunden auf der Margarethe-Windhorst-Straße soll Gabriele Obst von diesem später in einem Wäldchen an der Arrode mit einem Auto abgepasst und verschleppt worden sein. Tage später wurde ihre Leiche in einer Senke im Teutoburger Wald in Eggeberg gefunden. Ihr war mit einem illegalen Schrotgewehr, das dem Ehemann gehörte, in den Kopf geschosssen worden. Nach Überzeugung des Gerichts war ein Selbstmord vorgetäuscht worden.

»Mein Mandant bestreitet die Tat nach wie vor«, sagt Rechtsanwältin Christina Peterhanwahr. Sie hält diesen Umstand aber eben nicht für einen ausreichenden Grund, um einem Häftling eine sonst übliche vorzeitige Entlassung aus der Strafhaft unter Bewährungsauflagen zu verwehren. »Die alleinige Leugnung einer Tat darf nicht der eigentliche Grund für die Nichtgewährung von Erleichterungen sein. Dazu gibt es höchstrichterliche Rechtsprechungen«, sieht die Anwältin gute Chancen, dass sie im Sinne ihres Mandanten vor dem Oberlandesgericht Hamm Erfolg haben wird.

Bei Tötungsdelikten muss bei Erörterung einer vorzeitigen Entlassung immer auch ein Gutachten zur Gefährlichkeitsanalyse eines Häftlings vorgelegt werden. »Das für Herrn Obst vorgelegte Gutachten würde nicht gegen eine vorzeitige Entlassung sprechen«, sagt Christina Peterhanwahr. Wenn alle Voraussetzungen vorliegen, sind in der Regel vorzeitige Entlassungen nach zwei Drittel verbüßter Haftzeit möglich, wobei die anschließenden Bewährungsauflagen (regelmäßiges Melden bei der Polizei, Anzeigen von Wohnsitzwechseln, Betreuung durch einen Bewährungshelfer) üblicherweise drei Jahre gelten. Günter Obst sitzt seit Mai 2013, erst in U-Haft, später in Strafhaft. Müsste der 80-Jährige seine Strafe komplett absitzen, käme er erst im Herbst 2020 auf freien Fuß.