Von Stefan Küppers

Halle (WB). Als Einzelkämpfer sind sie teilweise schon seit Jahren in dieser Stadt aktiv: Jetzt haben sich fünf Bürgerinitiativen und Interessengemeinschaften in einer neuen Arbeitsgemeinschaft (AG) »Bürger für Halle« zusammen geschlossen. Ihr Anspruch: »Wir wollen eine wesentliche Teilhabe an Grundsatzentscheidungen der Stadt Halle erwirken.«

Es geht um das »große Ganze für Halle«

Zum Pressegespräch im Hotel-Restaurant Hollmann sitzen die »Bürger für Halle« um einen großen Tisch herum. Jeder einzelne Vertreter hat mit seiner Gruppe und seinen besonderen Anliegen in den vergangenen Jahren schon mehr oder weniger große Schlagzeilen in Halle geschrieben. Doch an diesem Tag geht es nicht um die Einzelinteressen, sondern um »große Ganze für Halle«, die gegenseitige Unterstützung, die Ermutigung möglicher neuer Mitstreiter, die mit einem Anliegen in die Öffentlichkeit gehen wollen, sowie – ein gemeinsames Problem. Dies sehen die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft vor allem im Haller Rathaus. Womit das Verhalten und Agieren von Verwaltung und Politik gegenüber Bürgerinitiativen gemeint ist. Wobei die Schärfe der Kritik je nach Gruppe und Temperament des Einzelnen durchaus graduell abgestuft ist.

" „Wir wollen eine positive Stadtentwicklung nach vorne treiben.“ Ilka Windisch "

Erkennbar um positive Formulierungen ist Ilka Windisch von der Interessengemeinschaft Lange Straße bemüht. Halles historisches Kapital solle nicht Bausünden zum Opfer fallen. »Wir wollen eine positive Stadtentwicklung nach vorne treiben und setzen auf die nächsten Schritte«, sagt Windisch. Ihr Mitstreiter Herbert Piel hingegen sagt später: »In der Verwaltung sind wir manchen Leuten einfach nur lästig.«

Bei Gisela Bültmann von der Stadtparkinitiative hat sich über Jahre viel Frust aufgestaut. »Die Stadt lobt stets ihre Bürgerbeteiligung und Workshops. Aber den ISEK-Prozess habe ich als eine Katastrophe empfunden, wir müssen immer hinterherhaken. Ich fühle mich überhaupt nicht ernst genommen«, sagt Bültmann.

»Bürger für Halle« sind auch auf dem Stadtfest präsent Zunächst fünf Bürgerinitiativen (BI) und Interessengemeinschaften (IG) haben sich in der Arbeitsgemeinschaft »Bürger für Halle« zusammengefunden: BI Alleestraße, IG Am Hang, Haller Loge, IG Lange Straße und Stadtparkinitiative Halle. Der Kreis ist offen für die Mitarbeit weiterer Initiativen und Menschen, die sich für eine positive Entwicklung in Halle einsetzen möchten oder Ideen für Projekte in ihrer Heimatstadt haben. Anfragen per E-Mail sind möglich unter buergerfuerhalle@gmx.de beziehungsweise über die Homepage www.buergerfuerhalle.de Beim Stadtfest »Haller Willem« präsentiert sich die Arbeitsgemeinschaft am Donnerstag, 30. Mai, von 11 bis 17.30 Uhr mit einem Stand an der Radstation am Bahnhof.

Peer Kranz von der Haller Loge kritisiert eine »Pseudo-Beteiligung«, erlebt Bürger als »Bittsteller«, mit denen oftmals in »Gutsherrenart« umgegangen wird. »Wir wollen nun deutlich zeigen, was wir unter Beteiligung verstehen und wie mit uns Bürgern umzugehen ist«, sagt Kranz.

Auch Gregor Bramhoff von der IG Am Hang hat eine »Scheinbeteiligung«, bezeichnet den Ablauf der Gespräche mit Straßenanliegern als »Farce«. Statt dass sich Rat und Verwaltung ernsthaft mit den Bürgereinwänden auseinandergesetzt hätten, sei das Gefühl vermittelt worden: »Ach, die wollen doch nur nicht zahlen.«

Helmut Rose kritisiert das Bürgerbeteiligungsverfahren als »unerträglich«.

Auch Helmut Rose (BI Alleestraße) kritisiert das laufende Bürgerbeteiligungsverfahren als »unerträglich«. Bei wichtigen Projekten wie dem Nahmobilitätskonzept müsse Beteiligung über viele Jahre im Dialog mit Bürgern organisiert werden. Das erziele im Ergebnis die besten Zustimmungsraten. Und Rose appelliert: »Politik und Verwaltung sollten endlich auf die Kompetenzen der Bürger setzen. Hier in Halle gibt es Menschen mit vielen Ideen.«

Zum Schluss gibt es auf Nachfrage noch eine Klarstellung: An eine Kandidatur für den Stadtrat bei der Kommunalwahl im Herbst 2020 hat die Arbeitsgemeinschaft »Bürger für Halle« nicht gedacht. »Man kann auch ohne politisches Mandat viel Gutes für seine Stadt tun«, sagt Kai Thöne von der Stadtparkinitiative.