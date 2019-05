Von Klaudia Genuit-Thiessen

Schon beim 20. Geburtstag der »Arche« ist der Startschuss für den kleinen Hospizbereich der Einrichtung am Stodiecks Hof 2 in Halle gefallen. Zum Stadtfest »Haller Willem« will der Förderverein noch mal tüchtig die Werbetrommel rühren: Am Himmelfahrtstag ist er erstmals mit einem Info-Stand in der Innenstadt vertreten, um Kurzzeitpflege-Einrichtung und Förderverein bekannter zu machen.

15 Plätze für Kinder und junge Erwachsene bietet die »Arche«, um die häusliche Pflege in Familien zu entlasten. »Vor allem sind es schwere Mehrfachbeeinträchtigungen und die Pflegegrade 4 und 5«, schilderte Thomas Beitelhoff, der Leiter der Einrichtung und Schriftführer im Förderverein. Von zwei Tagen bis hin zu mehreren Wochen finanzieren Landschaftsverband und Pflegeversicherung die Entlastungsmöglichkeit für Familien. Die betroffenen Kinder und Jugendlichen werden in besonderen Situationen bis zu 60 Tage im Jahr betreut – vor allem natürlich an Wochenenden und in Urlaubszeiten.

Zwei Räume benötigen Gestaltung

Weil die Lebenserwartung vieler Patienten deutlich reduziert sind, hat der Wertkreis zwei Räume hergerichtet, die durch ein gemeinsames Bad verbunden sind. Eines davon kann als Zimmer für junge Patienten genutzt werden, das zweite für die Unterbringung von Angehörigen. Thomas Beitelhoff: »Wir haben auch entdeckt, dass Eltern gern ihr Kind in der ersten Nacht bei uns begleiten.« Auch darauf habe man sich mit dem Palliativbereich eingestellt.

Das »Elternzimmer« ist mit einem Klapp-Doppelbett, einem kleinen Sofa und einer Teeküche eingerichtet. Aber die großteils weißen Wände sind noch kahl, wie Fördervereinsvorsitzende Elke Hardieck und Kassenwartin Elke Rosenthal bedauern. Der Wertkreis als Träger wird noch eine Mini-Terrasse pflastern lassen und dafür eine Spende des Lions-Clubs verwenden. Doch an Ausstattung und allem, was die beiden Räume wohnlicher macht, fehlt es noch. Eine erste Spende ist von der Haller Künstlerin Katrin Boidol gekommen: das Bild »mit der schönen Farbigkeit« für das Patientenzimmer, wie Elke Hardieck sagte.

Jetzt fehlt noch ein gemütlicher Sessel, vielleicht eine Leselampe und ähnliches. Und der Förderverein steht noch vor einer größeren Investition. Elke Rosenthal: »Uns fehlt ein Zwischenlager für das Mobiliar, wenn die Türen verbreitert werden.«