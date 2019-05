Bietigheim-Bissingen/Bielefeld (WB). Ja, sie ist immer noch da! Pur, die deutsche Kult-Popband aus dem Schwabenlande. Im Juni geht’s mit dem inzwischen 16. Album »Zwischen den Welten« auf Open-Air-Tournee, am 1. September legt die Band einen Zwischenstopp in Halle ein. Frontmann Hartmut Engler (57) hat sich vorher im Interview mit WESTFALEN-BLATT-Redakteur Christian Bröder unterhalten.

Herr Engler, angesichts des Eurovision-Debakels in Tel Aviv: Haben Sie schon mal überlegt, mit Pur die deutsche ESC-Ehre retten zu wollen?

Hartmut Engler: Angesichts der Fernsehshow ist mir noch klarer geworden, dass ich mich niemals an dem Wettbewerb beteiligen würde. Aber ich habe auch ein grundsätzliches Problem mit dem Grundgedanken: Musik sollte nichts mit Wettbewerb zu tun haben. Die Idee ist ziemlich abstrus. Für den Nachwuchs ist der ESC eine nette Sache, aber als arrivierte Band – blödes Wort – hilft er einem nicht.

Aber Sie haben eingeschaltet und zugeschaut…

Engler: Ich habe den ESC tatsächlich zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder live verfolgt. Meine Freundin war auf einer Leichtathletik-Veranstaltung und ich war zufälligerweise allein zuhause. Da fiel mir nichts Blöderes ein, als zur Fernbedienung zu greifen.

Und? Haben Sie bis zum Ende durchgehalten?

Engler: Die Punktevergabe habe ich im Halbschlaf verfolgt. Ich persönlich fand allerdings, dass die Beiträge kein gutes Niveau hatten. Um ehrlich zu sein: Es war kein einziges gutes Lied dabei.

Der Eurovision Song Contest ist also nicht Ihre Welt?

Engler: Das kann man definitiv so sagen. Dieser Bombast. Die ganze Show, wie sie umgesetzt wird, das ist mir alles zu aufgeblasen.

»Zwischen den Welten« heißt ihr aktuelles Album – ein Spiegelbild von Erlebnissen der letzten Monate und Jahre?

Engler: So ist es. Wenn man nur alle drei Jahre lang ein Album schreibt, dann ist es ja relativ naheliegend, dass man transportiert, was man in den Jahren so erlebt hat – Gutes wie Schlechtes.

Das wohl emotionalste Stück »Freund und Bruder« ist Bandmitgründer Ingo Reidl (57) gewidmet, mit dem sie seit ihrem 15. Lebensjahr Musik machen. Er ist schwer an Krebs erkrankt. Wie geht es ihm?

Engler: Leider nicht so gut. Ich habe für mich aber beschlossen, dass alles über seinen Gesundheitszustand künftig er selbst verfassen soll. Es gibt einfach zu viele Auf und Abs und das Ganze ist ein heikles Thema. Ingo ist schon seit drei Jahren nicht mehr regelmäßig bei den Konzerten dabei. Das bewegt uns natürlich enorm, aber wir haben damit zu leben gelernt.

Sie selbst hatten im Februar noch mit den Folgen einer Bandscheiben-OP zu kämpfen. Wie geht’s Ihnen jetzt?

Engler: Deutlich besser! Ich kann zwar noch keine Marathonläufe machen, aber zweieinhalb Stunden auf der Bühne bekomme ich hin. Da kann ich auch wieder herumspringen. Das geht schon ganz gut. Nur richtig schnell laufen kann ich noch nicht.

Sie werden dieses Jahr 58 Jahre alt. Stichwort: Graues Haar. Wieder geht ein Jahr. Immer noch ein Grund zu feiern?

Engler: Noch ja. Der Geburtstag mit der Sechzig wird heftig. Das klingt so nach Rente. Wenn früher einer 60 Jahre alt wurde, dann war er ein alter Mann. Ich fühle mich nicht so. Ich habe zwar das eine oder andere Ersatzteil in mir drin, aber ich fühle mich wie der junge Kerl, der Bock auf die Bühne hat.

Dabei tut eine Auszeit auf dem Sofa in ihrem Fall ja besonders gut. Dort ist ein wichtiger Teil des Albums gedanklich entstanden. Die Texte zu ihren Liedern komponieren Sie derweil in einem Gartenhaus, das sie Hirnhäusle nennen, richtig?

Engler: Ja, zumindest der Grundgedanke ist auf dem Sofa entstanden. Ich saß dort drei Wochen vor einem Konzert auf Schalke und musste daran denken, dass wir vor 66.000 Leuten spielen. Der Kontrast zwischen Wohnstube und Stadion brachte mich auf die Idee, dass wir zwischen den Welten wandeln und dass verschiedene Perspektiven im Leben wichtig sind. Im Hirnhäusle wird gearbeitet, da entstehen die Texte. Aber der faule Herr Engler liegt auch mal so auf der Couch in seiner Wohlfühl-Jogginghose herum.

Und Ihre Katze Lucy ist immer dabei?

Engler:Ja klar. Die ist auch jetzt gerade hier und schaut mir dabei zu, wie ich eines von 22 Interviews am heutigen Tag gebe. Ich sitze bequem im Sessel und kann entspannt plaudern.

Sie haben etwa 180 Texte für 16-Studio-Alben geschrieben. Was ist Ihr Lieblingsstück?

Engler: Abenteuerland ist natürlich so etwas wie ein Glücksgriff. Es ist eben kein blödes Liebeslied, sondern eine total tolle Geschichte vom Kind im Erwachsenen, das ihn ins Abenteuerland führt. Da erinnert man sich gerne an den Werdegang.

Auf dem aktuellen Album dreht sich vieles um Liebe, Glück, Freude. Sie werden aber auch politisch und singen in »Planet der Affen« davon, dass Affen die Welt regieren...

Engler: Klar, Ankara und Pjöngjang kommen vor, aber diesmal sind wir fast etwas zurückhaltend. Es gab frühere Stücke, das Lied »Leben« auf dem Album »Abenteuerland«, die politisch stärker geprägt waren. Es wird immer schwieriger, Stellung zu beziehen, aber wir sind autark in dem, was wir tun, und uns ist es wichtig, zu zeigen, wofür wir stehen.

Das tun Sie in vielerlei Hinsicht: Ist es richtig, dass Sie Ihr Elternhaus an syrische Flüchtlinge vermieten?

Engler: Ja, aber nicht, damit es in der Presse steht. Es ist für mich normal und da würde ich gar nicht viele Worte drüber verlieren. Vielleicht hat es damit zu tun, dass meine Eltern auch Heimatvertriebene waren und sich so der Kreis ein wenig schließt.

Ihre Band polarisiert: Nervt Sie manchmal noch das Image vom verträumten Soft-Pop-Barden oder nehmen Sie das gar nicht mehr war?

Engler: Wenn man heute im Internet wühlt, findet man viele Begriffe für Pur. Man hat uns »die Lindenstraße der Popmusik« genannt oder »die musikalische Gulaschkanone für das Volk« – einige Dinge waren nicht in Ordnung, aber das ist lange her. Für mich war das Jahr 2013 ein klarer Wendepunkt, als ich bei ›Sing meinen Song – Das Tauschkonzert‹ auf Vox mitgemacht habe. Seitdem hat der Wind, der uns lange ins Gesicht blies, nachgelassen.

In einem Interview haben Sie kürzlich gesagt, dass Ihr früheres Aussehen – blonde Locke, Übergewicht, Ohrring – mit dazu beigetragen haben könnte, dass Pur bei einigen Leuten nicht gut ankam. Haben Sie heute einen Stil- und Imageberater?

Engler (lacht): Nein! Das war das Problem. Wir hatten nie jemanden, der uns in dieser Hinsicht beraten hat. Aber in einem Anfall von Selbsteinschätzung hat sich das dann schlagartig geändert. Irgendwann habe ich mich mal im Fernsehen gesehen und mich gefragt: Wer ist dieser Typ da? Danach habe ich einige Veränderungen vorgenommen.

Ihrer Freundin Katrin gefällt’s. Sie sind sie seit acht Jahren verlobt, alle Fans warten auf die Hochzeit. Gibt es einen Termin?

Engler: Nein! In dieser Hinsicht gibt es nichts Neues.

Ihre Verlobte hat Sie in einer Lebenskrise unterstützt, in der Sie zum Buddhismus gefunden haben. Welche Bedeutung hat der Glaube für Sie?

Engler: Für mich hat das eher eine spirituelle Geschichte und nichts Religiöses. Inzwischen lese ich viele Bücher darüber und meditiere häufig. Dadurch ist mein Lampenfieber erträglicher geworden. Es gab Zeiten, da hatte ich schon Tage vor einem Auftritt wahnsinniges Lampenfieber.

Haben Sie eigentlich ein Ritual vor jedem Auftritt?

Engler: Es gibt sogar zwei Rituale: Vor der Show wünschen wir uns alle immer auf Schwäbisch »’ne schöne Gig« und gucken uns tief in die Augen. Nach dem Konzert verlasse ich grundsätzlich immer als Letzter die Bühne.

Im September kommen Sie im Rahmen Ihrer Tour nach Halle. Wie sind ihre bisherigen ostwestfälischen Erfahrungen?

Engler: Bei drei Tourneen sind wir jeweils mal eine Woche im Gerry-Weber-Hotel in Halle gewesen. Es ist eine wirklich tolle Location in netter Umgebung. Ich mag außerdem auch den Gerhard Weber, er ist ein netter Typ.

Einer ihrer engsten Freunde ist Fußballer Toni Kroos...

Engler: ... Ja genau, der Toni. Am 30. Juni hat sein Kinofilm Premiere in Köln. Da werden wir uns wahrscheinlich treffen.

Zurück zur Musik: Heino und Rock, James Last und Fettes Brot – in Deutschland hat es einige Crossover-Projekte gegeben. Was planen Sie mit Pur?

Engler: Ganz lustig! Wir hatten im Prinzip schon etliche solcher Acts: Sido und ich haben Astronaut vor 66.000 Zuschauern gesungen. Unsere Reihe ›Pur and friends‹ – das ist eine Marke, da gab es Auftritte mit Xavier Naidoo, DJ Ötzi, John Miles oder Roger Hodgson. In der Hinsicht haben wir keine Berührungsängste und schon mit vielen Kollegen gesungen. Aber es gibt Dinge, die man für die Zukunft im Kopf hat.

Was meinen Sie konkret?

Engler: Ein Konzert bei »MTV unplugged« ist so eine Sache, die wir noch nicht gemacht haben. Aber das wird kommen – vielleicht auch ein Musical oder ein Zirkusprojekt.

Zwölf Millionen verkaufte Tonträger, 20 Platin- und 40 Goldauszeichnungen. Sie müssen nicht mehr, aber sie wollen... Was ist Ihr Antrieb?

Engler: Es gibt zwar noch kein festes Datum, aber 2021 feiern wir unser 40-jähriges Bestehen. Noch mal auf Schalke zu spielen, das wäre ein Traum. Vielleicht sagen wir auch plötzlich: Jetzt reicht’s. Ich weiß aber nicht, was mir persönlich mehr Spaß machen sollte. Das Gefühl nach einem Konzert von der Bühne runterzugehen, so verschwitzt und völlig fertig – das ist einfach geil. Das wollen wir noch möglichst lange genießen.

Mit 61 Jahren ein Abschiedskonzert auf Schalke. Ein Scherz, oder?

Engler: Wir könnten das jetzt faken. Aber wahrscheinlich werden wir irgendwann eine von den Bands sein, die zum fünften Mal hintereinander ihren Abschied angekündigt hat und dann doch immer wiederkehrt. Wer weiß...

