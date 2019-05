Von Malte Krammenschneider

Halle (WB). Nach einer verregneten Ausgabe im Vorjahr schaute der Organisator des Haller Volksradfahrens, Artur Rusnok, am Sonntagmorgen lieber einmal mehr gen Himmel. Was er sah, sorgte beim Vorstandsmitglied des RC Teuto für ein zufriedenes Lächeln. Pünktlich zum Start der inzwischen 34. Ausgabe des beliebten Volksradfahrens kam am Sonntagmorgen die Sonne heraus. Das hat scheinbar auch die letzten Unentschlossenen dazu bewegte, sich auf ihre Fahrräder zu schwingen.