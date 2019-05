Halle (WB/mk). Die Abnahme des Sportabzeichens hat an der Realschule Halle eine lange und erfolgreiche Tradition. »Von 2005 bis 2010 waren wir NRW-weit unter den Schulen mit 500 bis 800 Schülern die beste Schule. Damals hatten wir mehr als 700 Schüler von denen etwa 80 Prozent mitgemacht haben«, erinnert sich Sportlehrer Jörg Drewes, der seit 16 Jahren an der Schule für die Sportabzeichen zuständig ist. Jetzt übergab er zum letzten Mal die Sportabzeichen. Denn nach den Ferien gibt es die Realschule nicht mehr.

Die Ehrung im Schulzentrum nutzte er neben einem kurzen Rückblick auf die erfolgreiche Zeit auch für ein Dankeschön an die Stadt, die in seinen Augen viel für die Sportförderung tue. »Wir wurden immer unterstützt und konnten den Schülern so gute Bedingungen bieten. Das ist heutzutage nicht selbstverständlich«, sagte Drewes.

Stadtsportverband dankt für großes Engagement

Für sein großes Engagement und die für ihn bereits 34. Teilnahme am Sportabzeichen wurde Drewes nun am Freitagvormittag vom Haller Stadtsportverband geehrt. »Vielen Dank. Es ist toll, wie sehr Sie sich für das Sportabzeichen eingesetzt haben«, sagte die Haller Sportabzeichenobfrau Carmen Dworrak, die gemeinsam mit dem Vorsitzenden Reinhard Stricker gratulierte und die sieben erfolgreichsten Schüler aus dem letzten Jahrgang für ihre Leistungen auszeichnete.

Es wurde einmal mehr deutlich, dass das Ende der Realschule naht. Doch am 6. Juli gibt es von 15 Uhr bis 18 Uhr beim großen Abschieds- und Wiedersehensfest noch einmal einen Grund zum Feiern. Dazu sind alle Ehemaligen Lehrer, Schüler und Wegbegleiter der Realschule eingeladen.