Halle (mk). In ihren knalligen Kostümen und Kleidern stecken viele Stunden handwerkliche Feinarbeit. Nun können es die Bekleidungstechnischen Assistentinnen (BTA) vom Haller Berufskolleg kaum erwarten, ihre Kreationen endlich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Dafür bietet das Stadtfest an Christi Himmelfahrt den passenden Rahmen.

»Vor den Osterferien sind wir mit einer Projektwoche gestartet. Es wurden Entwürfe gefertigt, Ideen entwickelt und wieder verworfen. Die Schüler sollten ihrer Kreativität freien Lauf lassen«, erklärt Lehrerin Marita König, die für die Unterstufe im Fachbereich Gestaltung zuständig ist. Gebunden waren die Schüler dabei nur an die Show-Titel, der im Falle des BTA-Kurses aus der Unterstufe »Written in the Stars« lautet. Als Inspirationsquelle dienten für die Umsetzung Sternzeichen wie Krebs, Wassermann, Stier oder Steinbock sowie griechische Mythologie, die allesamt auf ihre ganz eigene Art und Weise interpretiert wurden.

»Es wurde fleißig genäht, getackert und gemalt«

Für die Umsetzung nutzten die Schüler, darunter übrigens auch zwei männliche Vertreter, unterschiedliche Materialien wie Stoffe, Papier, Folien oder zerschnittene und gebleichte Pelze. »Es wurde fleißig genäht, getackert und gemalt«, berichtet Marita König, die mit den Ergebnissen mehr als zufrieden ist, denn die 15 Outfits sind echte Hingucker.

Im zweiten Teil der Modeshow, an der auch die Kosmetik-Schülerinnen beteiligt sind, schlägt dann die Stunde der BTA-Mittelstufe, die unter dem Titel »Fashion & Art« selbst genähte Outfits gestaltet haben, die viel Haut und kreatives »Bodypainting« mit tierischen und floralen Elementen zeigen. Passend dazu wurden in den vergangenen Wochen Musik ausgewählt und im Sportunterricht Choreografien einstudiert, um den Zuschauern am Donnerstag um 13.30 Uhr und um 15.30 Uhr auf der Haller-Willem-Bühne eine möglichst gute Show bieten zu können.

Wie Schulleiter Dietmar Hampel verrät, hat das Berufskolleg aktuell noch freie Plätze im kreativen Bildungsgang der Bekleidungstechnischen Assistenten für das kommende Schuljahr zu vergeben. Die dreijährige Ausbildung schließt mit einer Doppelqualifikation ab, welche den staatlich geprüften Bekleidungstechnischen Assistenten und die Fachhochschulreife beinhaltet. Weitere Infos beim Berufskolleg Halle.