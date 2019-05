Soll in das Haller Rathaus ein grüner Bürgermeister oder eine grüne Bürgermeisterin einziehen. Diese Frage stellt sich die Partei nach dem sensationell starken Abschneiden bei der Europawahl, bei der sie sogar mehr Stimmen in Halle als die CDU erzielte. Foto: Genuit

Von Stefan Küppers

Halle (SKü). Stark wie nie haben sich die Grünen bei der Europawahl in Halle gezeigt. Sie haben am Sonntag in der Wählergunst erstmals den ersten Platz in der alten Kreisstadt erobert. Mit 2850 Stimmen oder 27,81 Prozent landeten die Grünen sogar knapp vor der CDU mit 27,08 Prozent oder 2773 Stimmen. Bei 10.327 abgegebenen Stimmen, was einer deutlich überdurchschnittlichen Wahlbeteiligung von 63,87 Prozent (2014 waren es in Halle noch 55,8 Prozent) entsprach, bedeutete das einem Vorsprung von gerade mal 77 Stimmen zur CDU.

Frank Winter, Ratsherr und Sprecher des Grünen-Ortsverbandes, zeigte sich nach einer fröhlichen Feier am Wahlabend auch am Montag noch sehr glücklich. »Gegenüber unserem Ergebnis bei der Kommunalwahl 2014 haben wir jetzt in Halle doppelt soviel Stimmen bekommen«, verdeutlicht Winter die Dimension des Ergebnisses für seine Partei. Auch wenn eine Kommunalwahl und eine Europawahl nicht direkt vergleichbar seien (2014 waren es 1315 Stimmen, jetzt 2850 für die Grünen), sieht Winter durchaus eine neue Ausgangslage für wichtige politische Fragen. »Ja, die Frage, ob wir zur Kommunalwahl 2020 einen eigenen Bürgermeisterkandidaten der Grünen stellen sollten, stellt sich ganz deutlich. Wir haben mit der Diskussion schon begonnen«, verriet Winter.

Winter (Grüne) will in Ratsarbeit jetzt mit Fraktion mehr Druck machen

Für den Grünen-Ratsherr geht seine Fraktion mit diesem Wahlergebnis jetzt auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein in die kommunale Ratsarbeit. Winter: »Wir können jetzt mehr Druck machen. Und die anderen können sich überlegen, ob sie uns weiter so kleinhalten wollen.«

Reimers (CDU) will, dass Klimaschutzthemen von allen Seiten betrachtet werden

CDU-Stadtverbandsvorsitzender Axel Reimers hat schon als Wahlhelfer mitbekommen, dass außergewöhnlich viel junge Menschen in Halle zur Wahl gingen, die dann wohl zu einem großen Teil Grüne gewählt haben. Das sei ja auch schon bei Probeabstimmungen zum Beispiel an Schulen erkennbar gewesen, berichtet Reimers. Aus seiner Sicht ist es enttäuschend, dass die CDU mit ihrem Ansatz, nämlich auch Probleme des Klimaschutzes ganzheitlich von allen Seiten zu betrachten, nicht durchgedrungen sei. »Wir sehen doch schon in Halle, dass es nicht gut ist, wenn wir nur mit Teillösungen arbeiten«, sagt er. In Zukunft will der CDU-Vorsitzende mehr junge Menschen für die politische Arbeit werben.

Sommer (SPD) fordert Ende der Großen Koalition

Die SPD ist bei der Europawahl in Halle mit 19,12 Prozent oder 1960 Stimmen deutlich abgeschlagen auf Rang 3 gelandet. Ulrike Sommer, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, zeigte sich im Gespräch mit dem WB »traurig und entsetzt, wie wir abgeschnitten haben«. Auf der heutigen offenen Vorstandssitzung will sich die streitbare Sozialdemokratin nochmals vehement für einen Austritt der SPD aus der Großen Koalition in Berlin einsetzen. Den Grünen gratuliert sie zu ihrem Wahlergebnis, sagt aber auch, dass es außer Klimaschutz noch andere Themen gebe, die aber alle im Wahlkampf leider unter den Tisch gefallen seien. Das große Engagement junger Menschen für Klimaschutz findet die Sozialdemokratin gut, doch wünscht sie sich auch mehr Respekt in der Debatte, denn es sei schon manches auf dem Gebiet des Klimaschutzes geschehen.

Unter den größeren Parteien kam die AfD in Halle auf 7,55 Prozent, die FDP auf 5,44 und Die Linke auf 3,47 Prozent der Stimmen. Von der Stimmenzahl dreistellige Ergebnisse holten die Satirepartei Die Partei (175 oder 1,71 Prozent) und die Tierschutzpartei (155 oder 1,51 Prozent).