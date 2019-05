Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Liegt es möglicherweise an der Baustelle vor der Haustür, dass die Festnetz-Leitung nicht mehr funktioniert? Wen Haller in solch einem Fall (vielleicht mit dem Handy) anrufen können, erfahren sie dank eines neuen Angebotes der Stadt Halle.

Informationen rund um die Baustellen auf städtischem Gebiet gibt es jetzt auf der Internetseite der Stadt. Frisch an den Start gegangen ist das Programm »rosyweb.de«. Die Abkürzung steht für Road-System-Web und ist als neuer Bürgerservice zu verstehen, wie Abteilungsleiter Eckhard Hoffmann sagt. »Aktuelle Baustellen sind dargestellt – jedenfalls die, die noch nicht als fertig gemeldet sind«, ergänzt Straßenbau-Ingenieur Bernd Lenhard, der das neue Portal im Rathaus vorstellte.

»Rosyweb« ist quasi ein Nebenprodukt des Genehmigungsvorgangs bei der Verwaltung: eine Baustellen-Melderseite. In dem Moment, in dem nämlich eine Firma XY beispielsweise im Auftrag von Unitymedia oder einem anderen Unternehmen eine Leitungsstörung beseitigen will und deshalb die Stadt in Kenntnis setzt, meldet sie die geplante Baustelle mit genauen Koordinaten an. Ist die auf dem Gehweg oder Straße? Wann ist Baubeginn, wann voraussichtlich Ende? Wer ist Auftraggeber und wer Ansprechpartner. Sogar eine Telefonnummer muss angegeben werden.

Der Weg führt über den Button »Leben«

Der Bürger findet die Baustelle auf einer Karte, für die verschiedene Ansichten auswählbar sind und in die man hereinzoomen kann. Luftbilder, topographische Karten, Farb- oder Graustufen – wer Details erfahren will, der sollte die Homepage der Stadt Halle öffnen und dort auf den Button »Leben« klicken. Über den Bereich Bauen & Wohnen gelangt der Bürger auf die Baustellen-Übersicht. Jede ist nummeriert und verbirgt noch Details, die im Falle eines Falles womöglich weiterhelfen können. Bernd Lenhard: »95 Prozent unserer Baustellen gibt es wegen der Reparatur von Leitungen«.

Bisher habe man versucht, per Hand eine Liste zu führen, was aber mehr schlecht als recht funktioniert habe, obwohl alle Arbeiten auf öffentlichen Straßen genehmigungspflichtig seien. »Da ist eine Menge auch an uns vorbeigegangen«, sagt der Fachmann.

Das neue Portal macht vieles einfacher. Es zeigt neben den derzeit aktiven Baustellen, die in grün dargestellt werden, sogar schon genehmigte geplante Maßnahmen an – beispielsweise eine an der Kättkenstraße, wo laut Planung ab Montag, 27. Mai,eine Telefon- oder Glasfaserleitung verlegt wird. Diese ist – wie alle zukünftigen Maßnahmen – gelb gekennzeichnet.

Abstriche muss die Stadt nur in zwei Fällen machen. Noch nicht aktuell ist die Baustellenübersicht im Wohngebiet Weidenkamp. Wer darüber mehr wissen möchte, der ist angewiesen auf Text-Information auf der Stadt-Homepage. Wahrscheinlich nicht up-to-date auf der Übersicht sind auch die Maßnahmen anderer Träger – darunter Kreis oder Straßen NRW.