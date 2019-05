Von Uwe Caspar

Als vor rund drei Jahren die damals noch schmächtige Alina im Internet zufällig auf ein Bild mit einer von Kopf bis Fuß durchtrainierten Bodybuilding-Dame stieß, beschloss sie stark beeindruckt: »So cool möchte ich auch aussehen!« Zu dem Zeitpunkt war sie eine talentierte Tennisspielerin, die für TG Hörste aufschlug.

Sofort in die Spitze

Doch das mitunter sehr harte Training mit Gewichten, verbunden mit dem Wunsch nach einem möglichst perfekten Body, hat jetzt für sie Priorität. Und obwohl Alina erst im Herbst vorigen Jahres ihren ersten offiziellen Wettkampf bestritt, zählt sie schon zu den besten deutschen Juniorinnen. So konnte sie sich sogar für die Europameisterschaft Anfang Mai in Barcelona qualifizieren.

Strenge Vier-Wochen-Diät

Für eine Finalteilnahme hat es angesichts der internationalen Konkurrenz zwar (noch) nicht gereicht. Doch die von ihrem Vater Hans-Jürgen nach Spanien begleitete Alina (»Wir haben noch ein paar Tage Urlaub drangehängt«) schaffte bei den Juniorinnen immerhin den Sprung in die Top 10 und bei den Frauen in die Top 15. Die intensive Vorbereitung einschließlich einer strengen vierwöchigen Diät hat sich für die angehende Ernährungsberaterin also ausgezahlt. Hotel und Anreise musste die für das Team Germany startende Ostwestfälin selbst finanzieren. Das geht nur, weil die junge Hörsterin neben ihrem Dualstudium in einem Studio als Fitness-Trainerin jobbt.

Bikini kostet 600 Euro

So kann sie sich auch den teuren Wettkampf-Bikini leisten: Das mit Swarowski-Steinen bestückte, knappe Stoffteil kostet stolze 600 Euro. »Schließlich will ich auf der Bühne gut aussehen – dazu tragen auch die glitzernden Steinchen bei«, merkt Alina Wilhelm an. Steht sie mit ihrem eingeölten Körper (»Der muss glänzen«) und in Stöckelschuhen auf dem Podium, kommt es hier nicht nur aufs Posing an. »Ich muss auch immer lächeln in Richtung Kampfrichter, anderenfalls gibt’s einen Punkteabzug«, erzählt sie.

17.000 folgen Alina

Bei Instagram hat das kleine Kraftpaket bereits bereits mehr als 17.000 Follower. Die Kommentare über sie und ihren Sport fallen größtenteils positiv aus. Aber nicht jeder kann sich für Alinas definierten Body mit Sixpack und stahlharten Oberarmmuckis begeistern, die Geschmäcker sind eben verschieden. Da schreibt etwa einer ihrer Follower: »Wie kann man seinem weiblichen Körper so eine Schande antun?« In einem anderen Beitrag jedoch heißt es wiederum »Du hast eine traumhafte Figur!« Die möchte Alina auch so behalten. Deshalb kommt eine höhere Klasse für sie nicht infrage: »Denn dafür müsste ich ja gewichtsmäßig zulegen, das wäre mir doch zu krass.« Auch Anabolika, die den Muskelzuwachs beschleunigen, lehnt sie strikt ab: »Es gibt einige in unserem Sport, die Pillen schlucken. Ich aber würde das niemals machen«, versichert die Studentin.

Naschen nach der Diät

Und sind die Wettkämpfe und damit auch die Diätphasen vorbei, ist Alina bis zur nächsten sportlichen Herausforderung jedes zusätzliches Kilo egal. »Dann darf ich endlich Schokolade und Pizza futtern«, freut sich die gelegentliche Naschkatze. Nach dem krönenden Saisonabschluss bei den Deutschen Meisterschaften in Wiesloch, wo sie sich in den Top 15 platzierte, kann die junge Dame wieder guten Gewissens zugreifen: Auf dem Wohnzimmertisch hat Alina Wilhelm auch schon einen Haufen Süßigkeiten ausgebreitet. Ihre Augen glänzen.