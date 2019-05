Halle (kg). An seinem letzten Arbeitstag nach 48 Jahren in Diensten der Stadtverwaltung Halle hat die Feuerwehr ihren »Mann im Rathaus« mit der Drehleiter aus dem Fenster seines Büros im ersten Stock »gerettet«. »Das ist ja schon alles gesperrt hier und baufällig. Darum haben wir die Drehleiter geholt«, kommentierte Halles Feuerwehr-Chef Wilhelm Köhne lachend das rot-weiße Flatterband, das die Kollegen aus dem Fachbereich an seiner Bürotür angebracht hatten.