Der Centre-Court-Rasen für die 27. Gerry-Weber-Open wird vom Außengelände in das Stadion transportiert: Alexander Hardieck (Turnierleitung, Mitte) prüft mit den Greenkeepern Jan Rzeha (rechts) und Phil Thorn die sichtlich gute Rasenqualität. Foto: Malte Krammenschneider

Von Malte Krammenschneider

Halle (WB). Derzeit werden 400 Rasenplatten per Gabelstapler in das Gerry Weber Stadion transportiert. Jede der 800 Kilogramm schweren Platten wird exakt so angeordnet, wie sie auf dem Außengelände gelegen haben.