Von Stefan Küppers

Es ist ein besonderes Stadtfest, und das nicht nur, weil auf dem Alten Busbahnhof diesmal eine viel größere Bühne als sonst üblich aufgebaut ist. Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann begrüßt neben dem »Haller Willem« (Albrecht Glück schlüpft in die Rolle des alten Fuhrmanns Wilhelm Stuckemeier) auch ihren französischen Amtskollegen Patrik Geenens, der anlässlich des 35. Geburtstages der Städtepartnerschaft eine gut gelaunte Delegation aus Ronchin anführt. Am Himmelfahrtstag gibt es im Festzelt am Busbahnhof ab 10 Uhr einen kleinen Festakt mit den Freunden. Die kurze in Französisch gehaltene Ansprache von Patrik Geenens mit viel Bildersprache verstehen sogar die Kinder, die anschließend mit Musik und Tanz das vielköpfige Publikum am Busbahnhof erfreuen.

Stadtfest Haller Willem Fotostrecke

Foto: Stefan Küppers

Die Kinder der Kita Beckmanns Hof und der Kindertagesstätte Stockkämpen zeigen kaum Lampenfieber, als sie ihre kleinen Tänze aufführen und Lieder vortragen. Da sind nicht nur die Erzieherinnen begeistert, die vor der Bühne richtig mitgehen. Zum gelungenen Stadtfest-Auftakt tragen auch die Künsebillies mit einem tollen Auftritt bei, eine Mehrgenerationen-Band der Grundschule Künsebeck, in der Lehrer, Schüler, Eltern und Ehemalige zusammen musizieren. Genau das macht das Stadtfest aus. Kleine und größere Gruppen von Bürgern und Organisationen, die für Haller und Besucher was auf die Beine stellen.

Dazu gab es bereits am Mittwoch ein Kulturprogramm vom Feinsten. Im Rathaus-Hof ließ die Greyhound’s Washboard Band die Zuhörer richtig mitwippen. Später am Abend gab es Comedy und Artistik mit dem Wallstreet Theatre und Folkpopclassicrock mit »Acoustic Revolution«. Derweil gaben auf der großen Bühne die sechsköpfige Formation Nexus und die Touch of Sound Band richtig Gas. Wer da nicht mitwippte, dem war nicht zu helfen.

Am Himmelfahrtstag werden wieder viele Gäste mit einer alten Dampflok nach Halle kommen. Und von 13 bis 18 Uhr locken die Haller Geschäfte mit verkaufsoffenen Feiertag.