Die Tempo-30-Regelung an der Bahnhofstraße wird geprüft. Foto: Küppers

Von Stefan Küppers

Damit steht die Frage im Raum, ob Tempo 30 für die Bahnhofstraße wieder zurückgenommen werden muss.

Wie berichtet, ist das Tempo in der unteren Bahnhofstraße mit der Diakoniestation im rückwärtigen Bereich des Café Baier begründet worden. Beim Straßenverkehrsamt des Kreises war man nach verschiedenen Gesprächen mit der Stadt Halle davon ausgegangen, dass sich in dem Gebäudekomplex mit 20 Wohnungen, in dem die Diakonie Mieter ist, auch eine Tagespflegeeinrichtung befindet. Ein solcher Umstand würde laut Gesetz eine Beschilderung mit dem Begriff Altenheim rechtfertigen und eine Anordnung von Strecken-Tempo-30 verpflichtend machen (keine Tempo-30-Zone). Tatsächlich gibt es dort aber keine Tagespflege, sondern nur einen regelmäßigen Treffpunkt für Senioren sowie von Senioren genutzte Wohnungen.

Müsste die Anordnung aufgehoben werden, würden die Tempo-30-Schilder bis hinunter zu Gymnasium und Klinikum wieder weggenommen. Die Behörde will bis kommende Woche die Fragen prüfen.