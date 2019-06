Eine Handvoll Storck-Beschäftigte sind am Freitag in den Ausstand getreten und haben Unterschriften gesammelt. Foto: Stefan Küppers

Von Stefan Küppers

Halle (WB ). Die laufende Tarifauseinandersetzung in der Süßwarenindustrie hat am Freitag auch zu einer Aktion der Gewerkschaft Nahrung, Genuss Gaststätten (NGG) beim Haller Süßwarenriesen Storck geführt. Die NGG hatte unter der Parole »Statt Süßes gibt’s heute Saures« zum Warnstreik aufgerufen und in einer Pressemitteilung angekündigt, dass Beschäftigte für mehrere Stunden streiken würden.