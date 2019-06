Die in Halle ausgetragenen Gerry Weber Open heißen in diesem Jahr Noventi Open. Foto: Thomas F. Starke

Halle (WB/OH). Nun ist es ganz schnell gegangen: Der vom WESTFALEN-BLATT bereits ins Spiel gebrachte kurzfristige Namenswechsel der Gerry Weber Open ist eine Woche vor dem ersten Aufschlag vollzogen. Deutschlands bedeutendstes ATP-Tennisturnier, das am 15. Juni beginnt, heißt dieses Jahr Noventi Open. Der Namensgeber ist nach eigenen Angaben Deutschlands Marktführer bei Abrechnungen für Apotheken.

Dass das nächste Wochen startende Turnier (15. bis 23. Juni) kurzfristig für seine 27. Auflage einen neuen Namen bekommt, hatte sich zuletzt abgezeichnet. Am Samstag haben der lokale Veranstalter, die von Turnierdirektor Ralf Weber geführte Gerry Weber Management und Event GmbH & Co. OHG, und die Unternehmensgruppe Noventi eine Vereinbarung unterzeichnet, die eine dreijährige Partnerschaft von 2019 bis 2021 vorsieht. Dieser umfasst das Namensrecht für die jetzt anstehende Turnierwoche. Wie es danach weitergeht, soll im Herbst entschieden werden. Noventi mit Sitz in München ist nach eigenen Angaben Deutschlands führender Dienstleister bei der Abrechnung für Apotheken und weitere Leistungserbringer im Gesundheitswesen. Die Gruppe setzte zuletzt mit 1900 Mitarbeitern rund 170 Millionen Euro um.

Der Haller Modekonzern Gerry Weber AG als bisheriger Titelsponsor hat infolge der im Januar angemeldeten Insolvenz in Eigenverwaltung schon in diesem Jahr keine nennenswerten Sponsoringzahlungen mehr geleistet. Laut des bis 2022 laufenden Vertrags sollte das Unternehmen 2019 eigentlich 4,15 Millionen Euro für das Turnier und das Namensrecht am Gerry Weber Stadion zahlen. Die Arena wird nach WESTFALEN-BLATT-Informationen noch bis Turnierende Gerry Weber Stadion heißen. Anschließend soll ein Unternehmen aus OWL als neuer Namensgeber gefunden werden.

Damit die Umbenennung des Rasentennisturniers in Noventi Open auch auf der Anlage sichtbar wird, wird in den Tagen bis zum Turnierbeginn Hand angelegt werden. Die derzeit noch vorhandenen Namenszüge von Gerry Weber, etwa auf Werbebanden auf dem Centre Court und den weiteren Plätzen, sollen durch Noventi ersetzt werden.

So sieht das neue Logo zum ATP-Rasentennisturnier in Halle aus.

»Wir freuen uns sehr über diese Kooperation, die zugleich ein sehr starkes Aufbruch-Signal für die Zukunft unseres Turniers ist«, ließ Turnierdirektor Ralf Weber, der stolz auf das Teilnehmerfeld des Turniers blickt , in einer Pressemitteilung verlautbaren. »Das Turnier wird sich mit dieser richtungsweisenden Partnerschaft künftig weiter entscheidend aufstellen.« Über die finanzielle Beteiligung haben beide Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

Weber erklärte weiter, Noventi werde für 2019 das Titelsponsoring beim hochkarätig besetzten ATP-Tennisevent übernehmen und man arbeite sehr partnerschaftlich zusammen. Über die Details der Zusammenarbeit in den Jahren 2020 und 2021 wolle man sich im Herbst abstimmen. Erst vor wenigen Tagen hatte Weber erklärt, dass es mehrere nationale und internationale Unternehmen gebe, die Interesse am Titelsponsoring hätten und sich während des Turniers live vor Ort einen Eindruck verschaffen wollten. Es scheint also denkbar, dass Noventi im kommenden Jahr als Namensgeber wieder abgelöst wird.

Weber dankte dem bisherigen Titelsponsor, der Gerry Weber International AG, für die langjährige Partnerschaft, von der Aufbauphase und der Weiterentwicklung des Turniers hin zu einem der weltweit bekanntesten Tennis-Wettbewerbe der ATP-Tour. Beim insolventen Haller Modekonzern Gerry Weber wird derweil weiter unter Hochdruck an einer Zukunftslösung gearbeitet. Immer mehr spricht inzwischen für den Einstieg eines Investors.

Auch in diesem Jahr werde das Tenisturnier in mehr als 130 Ländern der Erde zu sehen sein, mehr als 350 Journalisten haben sich bereits für eine vor Ort-Berichterstattung akkreditiert.