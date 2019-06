Mitarbeiter der Spurensicherung schauen sich am Tatort in Borgholzhausen um. Hier fiel eine 86 Jahre alte Frau einem Gewaltverbrechen zum Opfer. Foto: Stefan Küppers

Von Stefan Küppers

Wie das WESTFALEN-BLATT erfuhr, ist die Seniorin am Samstag mit Messerstichen tot in ihrer kleinen Wohnung aufgefunden worden. Sie soll auch weitere Verletzungen erlitten haben. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hat in ihrer Presseerklärung von Samstagnachmittag diese Information so nicht bestätigt.

Opfer lebte mehrere Jahre in dem Wohnpark

Die 86-jährige lebte seit mehreren Jahren im Wohnpark am Uekenbrink. In diesem Wohnpark stehen insgesamt acht Häuser mit jeweils sechs altengerechte Wohnungen, die fast ausschließlich von Senioren bewohnt werden. In dem Wohnpark gibt es eine Diakoniestation. Und direkt gegenüber liegt das vom DRK geführte Alten- und Pflegeheim Haus Ravensberg, das derzeit baulich erweitert wird.

Im Haus Ravensberg hatte die rüstige alte Dame, die ihre Wege und Besorgungen immer noch selber machen konnte, regelmäßig ein Mittagessen eingenommen. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft offiziell mitteilen, meldete sich gegen 10 Uhr eine Mitbewohnerin aus dem Wohnkomplex bei der Polizei, weil die Nachbarin nicht auf Klingeln reagiere.

Rolladen sind am Freitag nicht wie üblich runtergegangen

Die Polizei Gütersloh ging zunächst von einer Notlage der 86-Jährigen aus und schickte neben Streifenpolizisten auch einen Gütersloher Notarzt und Rettungskräfte an die Wellingholzhauser Straße. In der Wohnung stellte der Notarzt den Tod der älteren

Dame fest. »Aufgrund der Situation und der Spuren bestand für die Gütersloher Polizeibeamten der Verdacht eines nicht natürlichen Todes der Frau. Sie gingen von einem Tötungsdelikt aus und informierten die Polizei Bielefeld«, heißt es in der Pressemitteilung.

Aus dem Umfeld des Opfers ist von Beobachtungen zu erfahren, dass auf dem Balkon an der Wohnung des Opfers am Vorabend (also am Freitag) nicht wie sonst üblich die Rolladen heruntergegangen sein sollen. Gerüchte, dass jemand aus der Nachbarschaft, bereits am Vorabend Schreie gehört haben will, aber nicht reagiert habe, haben sich bisher nicht bestätigt.

Polizei nimmt Befragungen in der Nachbarschaft vor

Die Kriminalpolizei nimmt bei ihren Ermittlungen derzeit Befragungen auch in der Nachbarschaft vor. Der Hausmeister der Wohnanlage am Uekenbrink, Joachim Brömmelsiek (54), hat die Seniorin gut gekannt. Sie sei eine sehr freundliche und aufgeschlossene alte Dame gewesen, der die Sauberkeit in dem Wohnkomplex ein Anliegen gewesen sei.

Seit dem Tod ihres Mannes vor etwa drei Jahren habe sie alleine in der Wohnung gelebt. Eine andere Nachbarin beschreibt das Opfer als eine feine und stets elegant gekleidete Dame. »Als sie mir einmal nach meinem Klingeln gleich die Wohnungstür aufgemacht hat, habe ich sie noch gewarnt, immer vorsichtig zu sein«, erzählt der Hausmeister.

Im Vorfeld gab es einige wenige Einbrüche in dem Wohnpark

Sie habe das auch zugesagt. In dem Wohnkomplex gibt es Gegensprechanlagen. Nach Angaben des Hausmeisters hat es über einen Zeitraum von einigen Jahren wenige Einbrüche in dem Wohnpark gegeben. Vor etwa zwei Monaten habe es zudem Warnungen vor Bettlerteams gegeben, die in der Umgebung aufgefallen seien.

Polizei und Staatsanwaltschaft wollen zu den laufenden Ermittlungen derzeit keine weiteren Details mitteilen. Eventuelle Hinweise werden erbeten an das Polizeipräsidium Bielefeld, Kriminalkommissariat 11, Telefon 0521/545-0.