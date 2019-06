Das tragische Geschehen nahm bereits am Mittwochnachmittag auf der Alleestraße in Halle seinen Lauf. Es ist gegen 15.45 Uhr, als der große Schwenkbus der Linie 89 in Fahrtrichtung Kölkebeck unterwegs ist. Die Geschwindigkeit ist nicht allzu hoch, als der betagte Fahrer hinter dem Steuer offenbar zusammenbricht.

In Höhe des Grundstücks Höpfner/»Fitness-Factory« kommt der Bus von der Fahrbahn ab, überrollt ein Verkehrszeichen und bleibt schließlich auf einer Grünfläche stehen, die zum neuen A33-Parkplatz am Kreisverkehr Alleestraße/L782. Glücklicherweise war der Bus nicht auch noch in den Gegenverkehr gesteuert.

Der 15-jährige Jugendliche, der als einziger Fahrgast das dramatische Geschehen miterlebte, reagierte schnell und umsichtig. Er öffnete eine Bustür über einen Notknopf und winkte Hilfe herbei. Die Ersthelfer brachten den 76-jährigen in eine stabile Seitenlage und versorgten ihn solange, bis nach wenigen Minuten Notarzt und Rettungssanitäter eintrafen. Über einen längeren Zeitraum versuchten die Fachkräfte den Verunglückten zu reanimieren, letztlich erfolglos. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Am Bus, der neben dem Verkehrsschild auch Pfosten und Bäume umfuhr, entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.