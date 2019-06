Von Malte Krammenschneider

Halle (WB). Auf eine eindrucksvolle Reise in das glamouröse New York der 1920er Jahre hat sich das Publikum am Donnerstag- und Freitagabend in der Aula des Kreisgymnasiums Halle begeben.

Eingeladen hatte der Literaturkurs aus der Q1 unter Leitung von Anabela Lopes-Heinicke, dem es hervorragend gelang, die Zuschauer mit einer spannenden Story zu unterhalten.

James Gats ist ein Mann mit einer geheimnisvollen Vergangenheit. Man munkelt, er habe es durch harte Arbeit aus ärmlichen Verhältnissen zum Millionär gebracht, doch seine unklare Herkunft gibt genügend Stoff für jede Menge Gerüchte. Sicher ist in jedem Fall, dass der inzwischen als Jay Gatsby (gespielt von Philipp Schott) bekannte Selbstdarsteller sein pompöses Anwesen im New Yorker West Egg wöchentlich dafür nutzt, um denkwürdige Partys zu veranstalten, bei denen halb New York mitfeiert.

Hoffen auf ein Wiedersehen mit der Jugendliebe

All dies tut er aber nicht nur, um sich in der High Society einen Namen zu machen. Gatsby hofft, auf einer seiner Partys seine große Jugendliebe Daisy Buchanan (Lucia Ubeda Beißner) wiederzutreffen. Diese hatte sich in der Zeit, als Gatsby im Ersten Weltkrieg als Soldat diente, aber mit dem Polospieler Tom Buchanan (Lukas Flagmeier) vermählt und sogar ei­ne Tochter zur Welt gebracht. Sie leben auf der anderen Seite der Bucht, im konservativen East-Egg, doch führen alles andere als eine intakte Beziehung, zumal Tim seine Frau mit Tänzerin Myrtle Wilson (Mira Barrelmeyer) betrügt.

Für Daisy ist deshalb der Besuch ihres Cousins und Nachwuchsautors Nick Carraway (Johannes Flottmann) eine willkommene Abwechslung. Der junge Mann befindet sich indes auf der Suche nach dem Amerikanischen Traum und wohnt in einem kleinen bescheidenen Haus neben Gatsbys Anwesen, ohne seinen berühmten Nachbarn zu kennen.

Tragisches Unglück während einer Autofahrt

Eines Tages wird Nick jedoch zu einer der legendären Partys eingeladen. Er kommt mit Gatsby ins Gespräch und hilft im schließlich dabei, Daisy wiederzusehen. Die Irrungen der Liebe erreichen bald darauf ihren Höhepunkt, als Daisy bei einer Autofahrt mit Gatsby Myrtle Wilson überfährt. Dessen Mann, KFZ-Mechaniker George (Justus Ernst) glaubt jedoch, Gatsby sei am Steuer gewesen, weshalb er den Millionär umbringt.

»Wahrscheinlich musste er jetzt dafür bezahlen, dass er zu lange mit nur einem einzigen Traum gelebt hat«, sagte ein sichtlich ergriffener Nick Carraway, der Gatsby als den hoffnungsvollsten Menschen bezeichnete, der ihm je begegnet sei.