Die Feuerwehr löschte am Samstag einen brennenden VW auf der A33 in Halle. Foto: Jörn Hannemann

Halle (WB/vh). Ein brennender Pkw sorgte am Samstagnachmittag, 15. Juni, für eine vorübergehende Sperrung der A33 zwischen Halle und Künsebeck. Laut Polizei sind keine Personen verletzt worden.

Laut Polizei Bielefeld wurden die Kollegen der Autobahnpolizei um 16.24 Uhr über ein brennendes Fahrzeug auf der A33 informiert. In Fahrtrichtung Osnabrück stand zwischen den Anschlussstellen Künsebeck und Halle ein VW Golf in Flammen. Die Insassen hatten gerade noch auf den Seitenstreifen steuern und sich selbst rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

Mit mehr als 20 Einsatzkräften rückten die Feuerwehr-Löschzüge Halle und Hörste aus und löschten das Feuer. Der VW wurde völlig zerstört. Die Brandursache war am Sonntag noch unklar.