»Sponsor of the Year«-Award für die August Storck KG: Turnierdirektor Ralf Weber (links) und Tennisstar Goran Ivanisevic übergeben die Auszeichnung an Stefanie Ford (Zweite von links, Leiterin Unternehmenskommunikation Storck KG) und Manuela Gerdes (Corporate Communications Storck KG). Foto: Noventi Open