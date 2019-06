Von Malte Krammenschneider

Halle (WB). »Es kommt langsam etwas in Bewegung. Das ist sehr erfreulich!«, sagt Klaus Kuhlmann vom NABU-Kreisverband Gütersloh. Er ist begeistert von dem steigenden Interesse der Gesellschaft am Thema Umweltschutz.

Eine Entwicklung, die laut dem 82-Jährigen auch in Halle zu beobachten sei und schon bei der Planung des Gewerbegebietes »Ravenna-Park« eine große Rolle gespielt habe. Die positiven Folgen kann man nun in all ihrer Pracht bewundern.

Wer in diesen Tagen entlang der Entlastungsstraße und der Kreisheide fährt, erblickt ein wahres Blütenmeer in Weiß, Rot, Blau und Gelb. Verantwortlich dafür sind Pflanzen wie Klatschmohn, Lichtnelke, Margeriten und Wiesensalbei, die zwischen den Straßen, Radwegen und den angrenzenden Grundstücken regelrecht um die Wette blühen. Sie dienen als funktionierende Ausgleichsflächen, die zur Freude von Klaus Kuhlmann nicht nur Insekten, sondern auch Vögel anlocken.

" „Im Gebiet zwischen Flurstraße und Entlastungsstraße (Ravenna-Park) brüten zwei Feldlerchen-Paare.“ Klaus Kuhlmann, NABU "

»Im Gebiet zwischen Flurstraße und Entlastungsstraße (Ravenna-Park) brüten zwei Feldlerchen-Paare«, berichtet Kuhlmann, der dort außerdem bereits Kiebitze und Rebhühner beobachten konnte. Eine durch und durch erfreuliche Tatsache, die nicht zuletzt dank des erfolgreichen Engagements des NABU und der Stadt Halle möglich wurde; denn bereits im Jahr 2016 riefen sie das Pilot-Projekt »Blühende Landschaft« ins Leben. Dieses sieht vor, städtische Flächen mit Blühstreifen zu versehen, was unter anderem bereits mit Hilfe der Grundschulen Künsebeck und Gartnisch in die Tat umgesetzt wurde.« Wir haben erst die Flächen vorbereitet. Dann konnten die Kinder die Saat verteilen und sie anschließend in den Boden einarbeiten«, erklärt Kuhlmann, laut dem der Nachwuchs mit großer Begeisterung bei der Sache war.

Hummeln, Bienen und Co. kehren zurück

Mit dem Anlegen der Blühstreifen verfolgen die Naturschützer das Ziel, Blütenvielfalt zu erzeugen, die Insekten wie Hummeln, Bienen und vielen anderen Fluginsekten Nahrung bietet, denn ihr Verschwinden hat weitreichende Konsequenzen. Zum einen für uns Menschen, denn die Insekten übernehmen die so wichtige Aufgabe des Bestäubens. Zum anderen aber auch für viele heimische Vogelarten, die ihre Nahrungsgrundlage verlieren.

»Die Ansiedlung der Wildblumen soll dieser traurigen Entwicklung entgegenwirken«, sagt Klaus Kuhlmann. Er hat außerdem wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass ein Landwirt nahe dem Ravenna-Park in seinem Feld ein so genanntes »Lerchenfenster« eingerichtet hat: einen kleinen Fünf-Meter-Kreis ohne Saat für den Vogel des Jahres 2019. »Das alles zeigt uns doch, dass wir viel für die Umwelt tun können. Wir Menschen brauchen schließlich eine intakte Natur«, so Kuhlmann.