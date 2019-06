Von Klaudia Genuit-Thiessen

Die botanischen Raritäten des 1937 ausgewiesenen Naturschutzgebietes könnten ebenso gut in den Harry-Potter-Büchern eine Rolle spielen. Hören sich Pflanzennamen wie »Flutende Sellerie«, »Wechselblütiges Tausendblatt« und »Borsten-Schmiele« nicht genau so an wie »Peitschende Weide«? So wehrhaft wie die sind die meist wohl eher unscheinbaren, grasigen Seltenheiten nicht. Doch im Kreislauf der Natur ist genau diese Flora für bestimmte Insekten wichtig und damit eine Grundlage für die Fauna.

Niederländer auf Tour über Land

»Es ist wirklich ein Rückzugsgebiet für unglaublich viele Wildvögel. Man hört sie abends und am ganz frühen Morgen. Aber wenn hier nur ein Motorrad dröhnt, erstickt alles im Keim. Das Naturschutzgebiet grenzt direkt an die Sinnerstraße – und dort brettern oft genug 40-Tonner«, berichtet Johannes Rennebaum. Das Problem sieht der Kölkebecker, der erst im April 2018 mit Lebenspartnerin Tina Gutjahr, Pferden und Hündin von der Brandheide in Halle an die Kreuzung Sinnerstraße/Beller Weg/Steinbachstraße gezogen ist, im Durchgangsverkehr. Denn eine neue Generation von Navigationsgeräten lotse nicht nur Autofahrer aus Richtung Lippstadt oder Rheda-Wiedenbrück auf die schmalen, meistens einspurigen Wirtschaftswege. Man könne auch sehr viele Fahrzeuge mit Osnabrücker Kennzeichen dort sehen »und unheimlich viele Holländer«. »Das Navi unterscheidet nicht nach der Breite der Straße, sondern nach der Anzahl der registrierten Fahrzeuge«, sagt Johannes Rennebaum, der auf dem Land in Kölkebeck ein kleines Unternehmen namens »loggut« betreibt und in seinem Schulungsraum Zertifizierungsmodule für Berufskraftfahrer anbietet.

Leitpfosten sollen Bankette schützen

Drei Verkehrszählungen in der näheren Umgebung hätten gezeigt, dass die Pättkes nicht nur bei Hobby-Radfahrern beliebt sind. »600 Fahrzeuge täglich sind hier unten gezählt worden«, berichtet Johannes Rennebaum. »Das wird immer mehr zur Durchgangsstraße, und wir sind jetzt an einem Punkt, wo man etwas ändern sollte«, findet auch Tina Gutjahr. Bei der Stadt Halle, die erst im vergangenen Jahr Leitpfosten an die Sinnerstraße gesetzt hat, um die ständig zerfahrenen Bankette zu schützen, hat sie das Problem schon vorgebracht. Umweltbeauftragter Stephan Borghoff war bereits vor Ort. Er sieht vor allem im Frühjahr Erdkröten auf dem Weg zu ihrem Laichgewässer gefährdet. Borghoff: »Wir wollen jetzt erst einmal bei uns im Haus prüfen, ob wir einen Vorstoß beim Kreis machen können, um gegebenenfalls die Durchfahrt zu verbieten.«