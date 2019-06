Halle-Stockkämpen (WB). Den Prozessionsweg schmücken Kinder schon an diesem Mittwoch ganz festlich mit Blumenbildern – passend zum darauffolgenden Fronleichnamstag. Der wird auch in und an der Waldkapelle in Stockkämpen gefeiert.

Die Fronleichnamsfeier führt jährlich viele hundert Menschen in den Wald nach Stockkämpen. Die feierliche Eucharistiefeier, die Prozession durch den Wald, der Segen Gottes, der »mit nach Hause genommen werden kann«, Weihrauchduft – all das ist Fronleichnam in Stockkämpen.

Für die katholische Kirche ist Fronleichnam ein Hochfest, mit dem die Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie (Danksagung) gefeiert wird. Der Name leitet sich ab von den althochdeutschen Worten »fron« für »Herr« und »lichnam« für »Leib«. Am zweiten Donnerstag nach Pfingsten wird das »Fest begangen – in diesem Jahr am 20. Juni. Der Donnerstag als Termin des Festes steht in Verbindung mit Gründonnerstag, an dem der Einsetzung der Eucharistie durch Jesus Christus beim letzten Abendmahl gedacht wird. Brot und Wein werden in der Eucharistie zu Leib und Blut Jesu Christi gewandelt. Bei der Fronleichnamsprozession wird somit Jesus Christus in der Gestalt des gewandelten Brotes in einer kostbaren Monstranz durch die Straßen und Felder getragen zum Segen für die Welt.

Erstmals gibt es dieses Jahr eine Kinderprozession

Beginn in Stockkämpen ist um 9.30 Uhr mit dem Festhochamt vor der Kirche. Mit dabei sind Pastor Michael Krischer aus Versmold und Pfarrer i.R. Manfred Risse aus Borgholzhausen. Die Predigt hält Dechant Josef Dieste aus Halle. Für Kinder und Kommunionkinder wird ein besonderer Gottesdienst durch die Gemeindereferenten Marion Forthaus und Simon Wolter gestaltet, an den sich die Kinderprozession anschließt: Zum ersten Mal werden sich die Kinder in einer eigenen, kindgerechten Prozession auf die Suche machen und mit allen Sinnen Gottes Gegenwart im Leben entdecken.

Während des Festhochamtes singt der Ökumenische Chor Hörste-Stockkämpen unter der neuen Leitung von H.W. Groß. Die Kirchenlieder werden während des Festhochamtes von Markus Stein aus Werther begleitet. Kommunionkinder und Ministranten kommen aus Borgholzhausen, Halle, Steinhagen, Versmold und Werther. Begleitet werden die Prozessionsgesänge von der Musikkapelle Oesterweg unter Leitung von Heinz Temme.

An der letzten Station wird das festliche »Te Deum laudamus« – »Großer Gott, wir loben Dich« – angestimmt, dazu läuten die Glocken, und die Ministranten schellen dazu.

Auch für Stärkung wird gesorgt: Wie üblich werden nach der Prozession Erbsensuppe, Bratwürstchen, Kuchen, Kaffee und andere Getränke angeboten. Bei schlechtem Wetter wird um 9.30 in der Stockkämper Kirche das Festhochamt gefeiert und um 10 Uhr ein Festhochamt in der Herz-Jesu- Kirche Halle.

Kinder legen Blumenbilder

Die Kollekte an diesem Tag wird gesammelt, um Integrationskurse in den Pfarrheimen der Gemeinden finanziell unterstützen zu können. Mit diesen Kollektengeldern und mit Mitteln aus dem Flüchtlingsfonds des Erzbistums Paderborn (in Höhe von drei Millionen Euro) konnten bereits in den vergangenen Monaten zahlreiche Projekte in den Gemeinden des Pastoralverbundes gefördert werden.

Schon die Wegstrecke zur Kapelle wird an diesem Mittwoch, 19. Juni, festlich geschmückt; dafür legen sich die Kommunionkinder kreativ ins Zeug: Entlang des Prozessionsweges werden sie großformatige Blumenbilder legen. Dazu treffen sie sich – aber auch alle anderen interessierten Kinder – vorab möglichst in Begleitung eines Erwachsenen am Mittwoch um 16 Uhr an der Kirche in Stockkämpen. Dort ist die Informationsstelle für die Einsatzplätze eingerichtet.

Geld für Integrationskurse

Für das Anfertigen der Blumenbilder bittet der Pastoralverbund die erwachsenen Begleiter darum, Blumen jeder Art und aller Farben mitzubringen. Das müssen nicht unbedingt ganze Blumen sein; auch Blütenblätter, die man flächig verteilen kann, sind willkommen. Daher ist auch der fast verwelkte Blumenstrauß vom Wochenende noch brauchbar, ebenso die Frühjahrsblüher aus Garten oder Balkon. Eine mitgebrachte Rosenschere ist sehr hilfreich. Nach der Arbeit gibt es Kakao, Kaffee und Kuchen.

Auch das Team des »Zeit + Geist«-Gottesdienstes möchte in diesem Jahr in einem Textbeitrag dem Fronleichnamsfest auf den Grund gehen und historische Aspekte von der Urkirche bis zur Entstehung des Festes beleuchten. »Erwartungsgemäß fragt sich das Team, das sich seit mehr als zehn Jahren für die Entwicklung der Kirche stark macht: Was hat das mit uns heute zu tun?«, so Organisator Markus Stein. Der kurze Einschub, der sich auch in einigen liturgischen Punkten und Liedern widerspiegeln wird, hat das Ziel, über die Tradition hinaus einen neuen Blick auf das Geschehen zu ermöglichen.