»Es stärkt dann den Gemeinsinn«, widersprach Halles Vize-Bürgermeister. »Es kommen sicher viele, um einander zu treffen«, hoffte auch Heimatvereinsvorsitzende Elke Feldhaus bei der traditionellen Eröffnung des Bummels. Sie warb für einen Besuch in der Heimatstube, beim Kinderschminken in der Sparkasse und bei den Kreativen im Gemeindehaus.

Bei der Eröffnung hatten die Organisatoren wieder die Unterstützung aus dem Kindergarten Stockkämpen und der Grundschule. »Wir halten zusammen«, intonierten die Kleinen, bevor die Erstklässler den Hörstern ein »unvergessliches Fest« wünschten.

Die Begrüßung war eine Punktlandung vor den ersten Regentropfen. Die verdampften allerdings in der Sonne, während das Dankeschön-Eis der Kinder zu Boden tropfte. Mehr als nur einen Tropfen bieten in diesem Jahr die Plan-Paten an: fruchtige Cocktails ohne Alkohol und eine Malaktion zugunsten eines Bildungsprojektes für Kinder in Ruanda. Kerstin Spieker: »Für jedes Bild, das hier am Stand gemalt wird, wird ein Euro gespendet«.

Noch bis Ende Juni läuft bekanntlich die Befragung zum E.-Auto fürs Dorf. Bisher gibt es laut Elke Feldhaus noch zu wenig Rückmeldungen – leider überwiegend skeptische. Elke Feldhaus: »Noch kann man etwas in unseren Briefkasten am Dorfplatz werfen«.