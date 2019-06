Halle (WB/mk). Tennis und Charity. Beim ATP-Rasentennis-Turnier in Halle sind diese beiden Wörter schon seit mehr als 25 Jahren eng miteinander verbunden. Daran ändert auch der neue Turniername nichts, denn den Verantwortlichen des Events liegt es offensichtlich am Herzen, der Gesellschaft etwas zurückzugeben.

So zum Beispiel dem »Wertkreis Gütersloh«, der in seiner Einrichtung an der kleinen Heide in Halle-Gartnisch berufliche Teilhabe für körperlich- und geistig behinderte Menschen ermöglicht.

»Ich finde es beeindruckend, was hier geleistet wird. Die Menschen strahlen bei der Arbeit Begeisterung aus. So soll es sein«, sagte Turnierdirektor Alexander Hardieck, der nicht nur den obligatorischen Scheck in Höhe von 3000 Euro, sondern auch zwei bekannte Tennisspieler präsentieren konnte.

Dabei handelte es sich um das österreichische Erfolgs-Doppel Oliver Marach und Jürgen Melzer, die sich gerne für wohltätige Zwecke engagieren. »Ich freue mich hier zu sein und finde es extrem wichtig, dass es Leute gibt, die sich um Menschen mit Handicap kümmern«, sagte Melzer, bevor beide Profis auf einem Holzbrett unterschrieben, welches in Zukunft die Wertkreis-Reithalle auf dem Kiebitzhof in Gütersloh zieren soll.

Die Österreicher befinden sich damit in guter Gesellschaft. Seit dem Turnierbeginn 1993 haben sich auf den Brettern der Reithalle zahlreiche Stars wie Jimmy Connors, Michael Stich oder Thomas Muster per Unterschrift verewigt.

»Wir sind für diese kontinuierliche Unterstützung sehr dankbar. Es hat sich im Laufe der Jahre eine persönliche Verbundenheit entwickelt«, sagte Wertkreis-Geschäftsführer Michael Buschsieweke, der die Gäste anschließend noch mit auf eine kleine Führung durch die Werkstatt nahm, in der die Mitarbeiter vorwiegend Verpackungsarbeiten für große Unternehmen aus der Umgebung erledigen. Der Besuch der Tennis-Stars, die für Erinnerungsfotos posierten und Autogramme schrieben, war eine willkommene Abwechslung, welche für strahlende Gesichter sorgte.

Die Spende soll, wie Wertkreis-Pressesprecher Steffen Gerz verriet, übrigens in das therapeutische Reitangebot fließen, welches sehr erfolgreich sei. »Es ist wunderbar, wenn man sieht, wie die verängstigten und schüchternen Menschen auf dem Pferderücken immer selbstbewusster werden und sich ihre motorischen Fähigkeiten verbessern. Wir können die Spende gut gebrauchen«, sagte Gerz, der sich über die Aufmerksamkeit für den Wertkreis und seine wertvolle Arbeit freute.