Von Johannes Gerhards

Die von der Monstranz ausgehenden Strahlen sollen die Kraft Gottes symbolisieren und gleichzeitig auf ihn als Zentrum des Glaubens hinweisen. In der Monstranz – übersetzt als Zeigegefäß bezeichnet – wird eine geweihte Hostie während einer Prozession vom Pfarrer unter einem Baldachin getragen. Die seit dem 13. Jahrhundert bekannten Fronleichnamsprozessionen gelten nicht als Liturgie, sondern als »fromme Übungen«, die traditionell am zweiten Donnerstag nach Pfingsten durchgeführt werden. 500 bis 600 Besucher in Stockkämpen beweisen, dass von diesem Brauch immer noch eine große Faszination für gläubige Katholiken ausgeht.

Kinderprozession für 80 junge Christen

Zum zweiten Mal bieten die Gemeindereferenten Marion Forthaus und Simon Wolter einen separaten Kindergottesdienst an. Eingebettet in eine Reportergeschichte erforschen rund 80 junge Christen die Bedeutung des Hochfestes Fronleichnam als Erinnerung an das letzte Abendmahl. Ihre Kinderprozession geht dem feierlichen Umzug der Erwachsenen voraus. An jedem Außenaltar hinterlassen die Kinder symbolische Botschaften. »Diese Verbindung war uns wichtig«, so betont Marion Forthaus die kindgerechte Vermittlung des Glaubens anstelle des einfachen und oft »langweiligen« Mitlaufens.

Am ersten Altar finden die Erwachsenen das Bild »Geborgen in Gottes Hand«. Am zweiten ist Salz hinterlegt als Zeichen für die verschiedenen Talente. »Sie zu nutzen ist unser Auftrag, um die Welt heller und froher zu machen«, erläutert Michael Krischer. Schließlich gibt es Weintrauben am dritten Altar. Sie stehen für Geduld im Glauben, denn bis Obst reif geworden ist, dauert es immer seine Zeit. Zudem sind laut Simon Wolter Brot und Wein die klassischen Zutaten des Abendmahls, mit denen Gott uns stärken will.

Entlang des Prozessionsweges haben die Kommunionskinder farbenprächtige Blumenbilder mit christlicher Symbolik erschaffen. Neben dem Ökumenischen Chor und der Musikkapelle Oesterweg hat auch Margit Stein während des Hochamtes mit dem von Louis Armstrong bekannt gemachten »What a Wonderful World« die Palette der geistlichen Lieder wie »Großer Gott wir loben dich« und »Deinem Heiland, deinem Lehrer« erweitert. Die Einnahmen der Kollekte fließen in die Finanzierung von Zeltlager und Jugendfahrt in den Sommerferien. Im Anschluss an die Prozession stärken sich die Teilnehmer bei Bratwurst, Erbsensuppe, Kaffee und Kuchen.