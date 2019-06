Von Johannes Gerhards

Halle (WB). »Leise Servus« haben sie gesagt und sich nach einer erfolgreichen Zeit in Halle verabschiedet. Aber Ensemble Opus Arte ist keineswegs aus der Welt. Wer Impresario Reiner Beinghaus kennt, kann sich ausmalen, dass es irgendwann ein Wiedersehen gibt – wenn auch in anderem Rahmen und mit frischen Ideen.

Die rund 200 Gäste beim Indoor Picknick im Foyer des Schulzentrums Masch erleben noch einmal eine Opera Culinaria, bei dem der Maestro und sein Ensemble die Register ihres Könnens ziehen. Bereits eine Stunde vor Beginn lassen sich die Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten an den Tischen nieder, um auch dem Gaumen Opulentes zu bieten.

Angesichts sommerlicher Temperaturen hätte es gepasst, das Best-of-Programm wie ursprünglich an der frischen Luft über die Bühne gehen zu lassen. Aber nach einigen unangenehmen Wettererfahrungen im Landratsgarten hat man sich wieder für die sichere Version unterm Dach an der Masch entschieden.

Mozart und Musicals

Die Kerzen an den Leuchtern im Saal brennen bereits, als sich der Vorhang zu »Belle Nuit« aus Hofmanns Erzählungen von Jacques Offenbach hebt. Reiner Beinghaus inszeniert sich selbst und schreitet im schwarzen Umhang mit Pelzkragen durch die Reihen der Sängerinnen und Sänger. Zunächst schlägt die Stunde der Solisten: Manuela Brenker Scholz (»Ich hab geträumt« aus Les Misérables und »Batti Batti« aus Mozarts Don Giovanni), Manuela Heinrich mit dem feurigen »Meine Lippen sie küssen so heiß« von Franz Léhar und Gaststar Larissa Kern (Cabaret) setzen erste musikalische Akzente.

Mit Richard Wagner begrüßt sodann der gesamte Chor »freudig die edle Halle« aus dem Tannhäuser. Beinghaus verlässt unterdessen sein Regiepult, von wo aus er immer wieder mit vollem Körpereinsatz und intensiven Lippenbewegungen den Vortrag seiner Sänger begleitet. Bei »Soave sia il vento« aus Cosi fan tutte beweist er, dass auch die tieferen Tonlagen für ihn als Countertenor kein Problem darstellen.

Mal wehmütig, mal mitreißend

Wehmütig wird es, als er die Arie »When I am laid in earth« aus Dido und Aeneas anstimmt. Vergleichbar sentimentale Wirkung erzeugt Larissa Kern mit »Einsames Gewand«. Doch noch vor der Pause werden sämtliche Sorgen hinweg gefegt mit temperamentvollem Czárdás, Wolgalied und Engelbert Humperdincks »Abendsegen«, der bereits vor 13 Jahren bei der Premiere in Halle zum Repertoire gehörte.

Teil zwei des fulminanten Konzertes steht dann im Zeichen von Giuseppe Verdi. Der Triumphmarsch aus Aida, »Libiamo ne‹ lieti calici« aus La Traviata als Duett mit Manuela Heinrich und Reiner Beinghaus oder später im Zugabenteil »La Vergine degli angeli« und vor allem der Gefangenenchor aus Nabucco sorgen für Gänsehautmomente und euphorische Gefühle. Nach Puccinis »Nessun Dorma« und dem Summchor aus Madame Butterfly gehen die Darsteller bei stehenden Ovationen von der Bühne.

Persönlicher Handschlag

Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann überreicht einen Blumenstrauß, als die Titelmelodie »Sag zum Abschied leise Servus« erklingt. Beinghaus geht durch die Reihen und verabschiedet sich persönlich per Handschlag, bevor der Vorhang nach vier Zugaben endgültig fällt.

Wer Opus Arte in Zukunft live erleben möchte, muss in die nähere Umgebung reisen oder darauf hoffen, dass dem Maestro die Ideen nicht ausgehen.