Von Malte Krammenschneider

»Ich bin ein echtes Haller Kind«, sagt Gunther Reuter-Schöning, der in der Lindenstadt zur Schule ging und Anfang der 1970er Jahre die Mittlere Reife erlangte. Mit Schwimmen hatte der junge Reuter-Schöning damals aber relativ wenig am Hut. Er habe lieber Fußball beim SC Halle gespielt. Doch durch seine Mutter Ingeborg, die zu dieser Zeit bereits im Lindenbad arbeitete, wurde er 1975 auf die ausgeschriebene Ausbildung zum Schwimmmeistergehilfen aufmerksam. »Sie hat mir dazu geraten. Im Nachhinein war es die absolut richtige Entscheidung«, sagt der heute 62-jährige.

Nicht jede Rettung glückte

Nach zweieinhalb Jahren intensiver Ausbildung wurde Reuter-Schöning schließlich übernommen uns sollte sich in der Folgezeit zu einem vorbildlichen »Bademeister« entwickeln, der in seiner Laufbahn viele schöne, aber auch traurige Momente erleben musste. »Es nimmt einen schon mit, wenn man zu spät kommt und alle Wiederbelebungsmaßnahmen nicht mehr helfen«, erinnert er sich an einen schlimmen Badeunfall, der schon viele Jahre zurückliegt. Es gab jedoch auch einige geglückte Rettungseinsätze, von denen es insgesamt laut Reuter-Schöning zum Glück nur wenig gegeben habe.

Die meiste Zeit fungierte der Schwimmmeister nämlich als Ansprechpartner der Badegäste, von denen manche wegen des Stauens der Rutsche oder dem Springen vom Beckenrand auch mal zurechtgewiesen werden müssen. »Ich habe dann eine klare Ansage gemacht«, sagt Reuter-Schöning mit einem Augenzwinkern, der trotz oder gerade wegen dieser bestimmten Art bei den Badegästen sehr beliebt war.

Weltstar posiert im Becken

Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm auch der Besuch von Whitney Houston im damals noch existierenden Freibad. »Sie gab nebenan im Gerry-Weber-Stadion ein Konzert. Am Nachmittag fuhr sie dann mit einer großen Limousine und mehreren Bodyguards vor, um unter großem Staunen der Besucher ein einziges Mal zu rutschen und unten im Becken zu posieren. Dann war sie auch schon wieder weg. Das war schon der Wahnsinn«, erinnert sich Reuter-Schöning, der im Laufe der Jahre geheiratet hat und sich über die Geburt von zwei Töchtern freuen konnte. Seit 1990 ist er zudem »Geprüfter Schwimmeister«, dessen Kompetenz und sympathischen Charakter seine ehemaligen Mitarbeiter vermissen werden.

»Ab und zu schwimmen«

Was er mit der vielen Freizeit nun anfangen möchte? »Ich fahre viel Fahrrad und Motorrad. Um den Garten muss sich auch gekümmert werden und ich will ab und zu auch schwimmen gehen«, sagt Gunther Reuter-Schöning, der bis auf zwei Jahre, in denen das Lindenbad wegen eines Umbaus geschlossen wurde, immer in Halle aktiv war. »Ich hatte nie das Gefühl, dass ich hier weg müsste«, sagt der überzeugte Schnauzbart-Träger, der »viele schöne Erinnerungen« mit in den Ruhestand nehmen wird. Am Freitag wird er von der TWO verabschiedet.