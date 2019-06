Am Gerätehaus in Kölkebeck schwitzen KInder und Komparsen bei den Dreharbeiten für »Lassie«. Foto: Klaudia Genuit-Thiessen

Von Klaudia Genuit-Thiessen

Vor dem Feuerwehrgerätehaus und an der Alten Schule erklingt Jahrmarktsmusik. Hier hat die Feuerwehr zum Sommerfest eingeladen. Das ist jedenfalls das Szenario für eine Szene aus dem Remake des berühmten Kino-Klassikers um die treue Colliehündin Lassie, für die gerade die Dreharbeiten in Kölkebeck gestartet sind.

Seit zu Wochenbeginn ein Heer von Filmschaffenden eingefallen ist, herrscht Ausnahmezustand im Haller Süden. Zwischen dem Hof Schacht, wo das Team seine »Base« bezogen hat, und dem Gerätehaus an der Hesselteicher Straße cruist ein Hol- und Bringdienst. Die Ortsdurchfahrt ist gesperrt. Denn ein Löschschlauch, der nicht überfahren werden soll, liegt quer über der Fahrbahn. Und dann ist dort ja auch »Closed Set« angesagt: Weil Kinder und Tiere bei den Dreharbeiten beteiligt sind, gibt es keinen Pressetermin. Zudem sind alle Beteiligten zur Geheimhaltung verpflichtet. Denn alle Welt kennt zwar die Geschichte von der heroischen Colliehündin, die 1943 erstmals mit der damals elfjährigen Elisabeth Taylor verfilmt worden ist. Doch wie Regisseur Hanno Olderdissen, ein gebürtiger Bielefelder, sie interpretiert, das soll ein Geheimnis bleiben, bis der Film im Februar 2020 in die Kinos kommt.

Maurice gehört zu den 30 Kindern am Set

Zwischen den Traktoren, die sich den Weg auf die Felder mit der reifen Gerste suchen, und dem Durchgangsverkehr halten immer wieder Mütter Ausschau nach einem vereinbarten Treffpunkt: 30 Kinder sollen es sein, die bei der Szene auf dem Fritz-Dallmeyer-Platz mitspielen. Eine Hüpfburg ist aufgebaut. Ein Karussell dreht sich. Und Kinder werden kunstvoll geschminkt. Wie wohl auf allen Festen …

Maurice (8) aus Bielefeld ist einer der Jungen, die mitmachen dürfen. Lassie kennt der Kleine sowieso. Mutter Karina Herbst, die sich ehrenamtlich mit ihrer Familie beim Gnaden- und Begegnungshof Sentana engagiert, hat ihren Jüngsten über die Agentur »Filmgesichter« angemeldet und ganz schnell eine Zusage bekommen, wie sie erzählt. »Er ist so und so ein großer Tierliebhaber«. In der Theater-Ballettschule hat Maurice schon Bühnenerfahrung gesammelt. Und sein großer Bruder Leon (18), in dessen Fußstapfen er gerade tritt, hat schon beim »Tatort« aus Köln mitgemacht.

Feuerwehr schwitzt in Uniform

Dass sich die große Hitze inzwischen auf Kölkebeck gelegt hat, davon wird man vermutlich nicht viel sehen, wenn die Szene im Kasten ist. Man spricht von nahezu 80 Komparsen. 20 von ihnen kommen aus den Reihen des Löschzuges, der sich wegen der Dreharbeiten ausnahmsweise zwei Tage lang für kleinere Schadensfälle vom Dienst abgemeldet hat. Auf dem Löschfahrzeug, dem TLF und dem Mannschaftstransporter steht jetzt ebenfalls nicht mehr Kölkebeck, sondern Neuenburg. Die Männer um Löschzugführer Jörg Vemmer machen gute Miene zum Spiel. Und schwitzen in ihrer dunkelblauen Ausgehuniform. Ebenso wie Reinhard Schacht. Kölkebecks früherer »Hauptmann« Reinhard Schacht: »Die jungen Kameraden haben mich überredet, als Komparse mitzumachen.«

Auf dem Hof Schacht hat das Filmteam für zwei Tage sein Hauptquartier eingerichtet. Von hier aus werden Kinder und erwachsene Komparsen ans Set gebracht. Mit zig Lkw ist die »Lassie«-Crew angerückt: Caterer »Onkel Toms Hütte« verköstigt alle mit Fisch und Spätzle. Die Damen aus der Maske und der Garderobe schauen, ob hier noch ein Zopf gerichtet werden muss, da das T-Shirt passt. Dazwischen wuselt Stefan Knäpper herum. Als Assistent des Motivaufnahmeleiters ist der 36-Jährige Kölner Ansprechpartner für alle und jeden. Wenn Mittwoch »Move action« angesagt ist und der ganze Tross umzieht zum Schloss Tatenhausen, gibt es noch einen Dreh auf der Autobahn erzählt er. Die muss nicht gesperrt werden. Denn der Kameramann sitzt im Wagen .