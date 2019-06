Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle-Gartnisch (WB). Was von Gartnisch übrig blieb, lässt sich an einer Hand aufzählen: der Name Gartnischer Weg, die Grundschule Gartnisch, der Gartnisch-Berg, Gewerbegebiet und Gewerbeschau Gartnisch. Die Gemeinde selbst ist vor 50 Jahren verschwunden, genauso wie Eggeberg und Ascheloh.

Exakt am 1. Juli 1969 hat die Stadt Halle die drei Ortsteile eingemeindet, erinnert sich Martin Wiegand vom Team des Internetmuseums »Haller Zeiträume«. Dass bald auch das alte Schulhaus abgerissen werden soll, wo er das ABC und das Einmaleins gelernt hat, schmerzt nicht nur den Hobbyhistoriker.

»Gartnisch ist so stark in Halle integriert, dass es das heute gar nicht mehr gibt«, seufzt er. Und erinnert daran, dass sich das schmale Städtchen Halle einmal zwischen den Bauerschaften Oldendorf und Gartnisch entfaltet hat. Schon 1904, als man in der Lindenstadt einen Bahnhof für die 1886 eröffnete Haller-Willem-Strecke gebaut hat, stand der auf Gartnischer Gebiet. Für 8000 Mark hat der »Tageskamp« an Goeben-, Mönchstraße und Klingenhagen damals den Besitzer gewechselt, wie Simon Schoo in der »Heimatgeschichte aus dem Stadtarchiv« berichtet.

Kein Rathaus, aber einen Bürgermeister

Das schon im Jahr 1080 erwähnte Gretanescha, eine Bauerschaft auf flachem Heidesandgelände, war jedenfalls nach dem Zweiten Weltkrieg zu klein, um den Menschen auf dem Land genug Daseinsvorsorge und Infrastruktur bieten zu können. »Wir hatten zwar kein Rathaus, aber immerhin Bürgermeister Heinz Barteldrees«, sagt Martin Wiegand. Der Gemeinderat habe in der Gaststätte Pallmeier getagt. Die Grenze nach Halle verlief mitten durch das Wohngebiet: über Beckers Garten vorbei am alten Pfarrhaus, über Bahn, die Berliner Straße, wo heute noch einige alte Eichen an den Hof Hartmann erinnern, und Bielefelder Straße hinweg und längelang über den Friedhof.

Vom Hof Hartmann, einst Gartnisch Nr. 1 und 1971 schon abgerissen, sind noch die Namen der Wohnsiedlungen Hartmanns Wäldchen und Hartmanns Kamp erhalten. Und die beiden Nebengebäude, die der Maler Sigmund Strecker an der Gartenstraße wieder aufgebaut hat. In Stodiecks Hof, früher Gartnisch Nr. 2, ist heute eine Odilia-Wohngruppe. Die Höfe Wörheide und Höker (heute Potthoff), existieren noch, ebenso wie Tüscher und Maßmann. Poggenwisch stand dort, wo heute das Kreisgymnasium liegt. An den 1974 abgerissenen Hof Schulte erinnert noch die Straße. Der uralte Hof Hellweg soll bekanntlich bald dem Baugebiet Gartnischkamp weichen.

Bauland für die Schulen

Schon 1956 wechselten 35 Hektar von Gartnisch nach Halle. Damit konnte die Stadt die Realschule bauen, die Berufsschule, das Haus des Handwerks. Und man legte den Neumarkt an.

Ende 1967 wurden in Ascheloh, Eggeberg und Gartnisch Ausschüsse gebildet, die mit der Stadt Halle über die Eingemeindung verhandeln sollten. Und nach intensiven Verhandlungen in – und gegen einige Bedenken, die vor allem in Gartnisch vehement vorgetragen wurden, – stimmten die Politiker zu. Zum 1. Juli 1969 wuchs die Stadt Halle damit schlagartig von 8066 auf 9951 Einwohner, in der Fläche von 8,73 Quadratkilometer auf 18,42 Quadratkilometer.