Aus dem Haus des Kirchenkreises in Halle hat Superintendent Walter Hempelmann den Spielplatz des Regenbogen-Kindergartens im Blick. Weil das Land NRW seit Mai den Bau neuer Einrichtungen wie der geplanten Kita an der Neustädter Straße in Halle fördert, wird beim Kirchenkreis ganz neu gerechnet. Allerdings müssen dann Teile des Neubaus europaweit ausgeschrieben werden. Foto: Genuit-Thiessen

Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle/Steinhagen (WB). Das 2,7 Millionen teure Zukunftsprojekt für Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen in Halle rüttelt gerade die Planungen des Kirchenkreises durcheinander. Bei der Synode am Montag, 1. Juli, in Steinhagen, wird Superintendent Walter Hempelmann auch dieses Thema ansprechen.

»Wir drehen jetzt alles auf links. Das kostet Kraft und Nerven«, sagte der Superintendent bei einem Ausblick auf die Synode, die um 14 Uhr mit einem Gottesdienst in der Dorfkirche beginnt und um 15 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus fortgesetzt wird. Die Crux für den Kirchenkreis: Seit Anfang Mai fördert das Land plötzlich doch den Bau neuer Einrichtungen, wie sie für die Neustädter Straße in Halle geplant ist und nach anderthalb Jahren Kampf um die Finanzierung eigentlich schon im Sommer 2020 an den Start gehen soll. Wenn sich allerdings das Land mit 1,3 Millionen Euro an den Baukosten für die integrative Kita beteiligt – wovon als Träger der neuen Kita »Mamre« auch der Kirchenkreis profitieren könnte – müssen zumindest Teile EU-weit ausgeschrieben werden. Das wiederum würde vermutlich weitere Verzögerungen nach sich ziehen. Walter Hempelmann: »Wir hatten gerade alle Genehmigungen zusammen.«

Geschäftsführerin wechselt

Darüber hinaus muss sich der neu gebildete Leitungsausschuss des Verbundes der Tageseinrichtungen für Kinder im Ev. Kirchenkreis muss sich zudem mit Personalfragen auseinandersetzen. Denn der Vertrag mit seiner ersten Geschäftsführerin, Andrea Isenburg, die erst im Februar ihre Arbeit aufgenommen hat, endet jetzt einvernehmlich. Ihre Stelle soll Marlene Ens (57) übernehmen, die bisherige Fachberatung für Tageseinrichtungen für Kinder. Heike Groß (40), bisher Leiterin der Kita Arche Noah in Steinhagen, ist als Nachfolgerin vorgesehen.

Ebenfalls eine Personalie ist die Besetzung der kreiskirchlichen Pfarrstelle am Berufskolleg. Um den bisher von Pfarrer i. R. Andreas Aland angebotenen Unterricht an der stetig wachsenden Schule abzusichern ist eine Umstrukturierung im Gespräch. Birgit Gillmann, die Gemeindepfarrerin aus Bockhorst, wird dort künftig mit halber Stelle tätig sein.

Umsatzsteuer auf die Bratwurst

Für den Kirchenkreis und seine Gemeinden nicht unwichtig ist eine gesetzliche Neuregelung, die im Jahr 20121 in Kraft tritt und derzeit vorbereitet wird: Körperschaften des öffentlichen Rechts sind künftig umsatzsteuerpflichtig. Sieben Prozent Steuern sind für jede Bratwurst fällig, die im Stehen verspeist wird, 19 Prozent sogar, wenn man dabei sitzt.

Die Synode setzt sich zudem ausführlich mit dem Thema »Kirche und Migration« auseinander. Der Superintendent schlägt in seinem Bericht zudem einen großen Bogen unter dem Titel »Geschichte öffentlich erinnern«.