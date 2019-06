Von Anna-Lisa Tibaudo

Unter dem Motto »Unterwegs auf neuen Wegen« begrüßt die stellvertretende Schulleiterin Lea Panagopoulos-Boje in feierlicher Atmosphäre die Absolventen, deren Verwandte, Freunde und die Fach- und Klassenlehrer in der gut gefüllten Aula. »All die Arbeit, all das Lernen hat sich gelohnt. Sie alle haben den Willen zur Anstrengung gezeigt. Und in den Bildungsgängen Bekleidungstechnische Assistenten und Kosmetik mussten auch praktische Prüfungen abgelegt werden. Sie alle haben einen Abschluss gemacht, der ihnen gute Möglichkeiten für die Zukunft eröffnet. Herzlichen Glückwunsch zu ihrem Erfolg und ihrem Abschluss«, gratulierte Pangopoulos-Boje, worauf sich im Raum ein frenetischer Applaus erhob, begleitet von freudigen Pfiffen und Gejubel.

Der Schulsprecher Markus Teß bedankte sich bei allen Lehrern für ihre Geduld und Ausdauer. »Danke, dass Sie uns ein Thema auch ein fünftes oder sechstes Mal erklärt haben, wenn der Lehrstoff besonders schwer war. Ich denke, es war auch für Sie nicht immer einfach.« Anschließend demonstrieren die frischen Schulabsolventen in einer choreografierten Modenschau mit Musik und selbstgenähten Kleidungsstücken schon einmal, was sie gelernt haben: Modisches für Alltag und Freizeit, aber auch Festliches – sozusagen passend zu ihrem Anlass. Entsprechend beschwingt geht es ins Foyer zur Zeugnisüberreichung.