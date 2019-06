Von Stefan Küppers

Halle (WB). Die »Fridays for Future«-Bewegung in Halle hat es mit einem einstimmig befürworteten Bürgerantrag geschafft, dass sich die Stadt ehrgeizigere Klimaschutzziele setzt. Die teils heiß geführte Klimaschutz-Debatte hat dabei aber auch politische Unterschiede zwischen Fraktionen deutlich werden lassen.

Als ein Sprecher der »Fridays for Future«-Bewegung hat Student Fynn Horstmannshoff eindringlich die Notwendigkeit radikalerer Klimaschutzziele auch im lokalen Bereich begründet: »Wir glauben nicht, dass die Ziele zu radikal sind, sondern dass sie bei gutem Willen erreichbar sind. Wir müssen uns der Diskussion der kompletten Veränderung unseres Alltags stellen. Das Drehen an kleinen Stellschrauben wird da nicht reichen.«

Das wurde beschlossen Der Hauptausschuss hat einstimmig einen mehrteiligen Beschluss gefasst: Demnach wird die Bürgeranregung »Klimaschutz 2030« nicht nur begrüßt, sondern unterstützt. Folgende Forderung macht sich die Stadt zu eigen: »Die Stadt Halle erstellt ein Konzept, wie sie die Treibhausgas-Emissionen der Stadt Halle bis zum Jahr 2030 sektorübergreifend um 80 Prozent im Vergleich zum Jahr 2010 reduzieren wird. Die Stadt wird möglichst schnell die Nutzung fossiler Energieträger in allen Bereichen beenden.« Schließlich soll die neu einzurichtende Stelle eines Klimaschutzmanagers im Rathaus federführend ein Klimaschutzkonzept unter Berücksichtigung der in der Bürgeranregung genannten Punkte erstellen.

Alle loben

Sprecher aller Fraktionen lobten den Antrag und das Engagement der jungen Leute und die Bürgermeisterin dankte dafür, dass hier dem Stadtrat Dampf gemacht werde. Wolfgang Bölling (SPD) warb für die Ausrufung eines Klimanotstandes, wie SPD und Grüne es bereits auf Kreisebene fordern. Jede künftige Entscheidung solle auf die Auswirkungen auf Klima- und Artenschutz überprüft werden und bei Bedarf verbindlich klimaschonende Alternativen gezeigt werden.

Frank Winter (Grüne) sagte, dass die Nachkriegswohlstandsgeneration den Kompass verloren habe für das, was ökologisch und ökonomisch angemessen sei. »Wir konsumieren ohne Rücksicht auf Folgen, jetten um die Welt, cruisen über die Meere und meinen ein Recht auf ein Auto zu haben. Es ist an der Zeit, dass die jungen Menschen uns den Spiegel vorhalten«, sagte Winter, der zu »zivilem Ungehorsam« unter anderem durch Besetzung öffentlicher Einrichtungen aufrief.

Schlagabtausch

Insbesondere zwischen Thomas Tappe (CDU) und Jochen Stoppenbrink (Grüne) entwickelte sich in der Folge ein Schlagabtausch. Beide gelten als potenzielle Bürgermeister-Kandidaten bei der Kommunalwahl 2020. Tappe hob zunächst darauf ab, dass die Einstellung eines Klimaschutzmanagers nicht auch den Klimaschutz erhöhe. Deshalb seien vor allem konkrete Maßnahmen wichtig. Tappe stellte den Antrag der CDU vor, wonach ein Beirat für Klima- und Umweltschutzfragen gebildet wird, in dem lokale Akteure umsetzbare Maßnahmen erarbeiten. In diesem Beirat sollten sowohl »Fridays for future«-Akteure, Naturschutzverbände als auch Vertreter aus Land- und Forstwirtschaft (auch Jäger und Angler) zusammen Projekte entwickeln, um gesellschaftlichen Konsens zu erzielen. Die CDU stellt sich 100.000 Euro pro Jahr dafür vor. Solche Praxisarbeit sei wichtiger als »Konzepteritis«, sagte Tappe.

Der CDU-Politiker kritisierte den Grünen Frank Winter für dessen Aufruf zu »zivilem Ungehorsam« und Besetzungen. Tappe: »Ungehorsam gegen Klimaschutz ist großer Blödsinn. Es ist in Ordnung, wenn demonstriert wird. Aber wir brauchen eine gepflegte Diskussionskultur.«

Wunsch nach Ungehorsam

Stoppenbrink kritisierte den Ausdruck »Konzepteritis«. Tappe wolle so nur diskreditieren, was von höchster Wichtigkeit sei. Auch die zuvor von Klaus-Peter Kuntze (FDP) und Tappe geäußerten Warnungen vor Hysterie und Panik in der Klimadebatte wies Stoppenbrink zurück. Es gebe keine Hysterie. Die Beiratsidee nahm der Grüne zurückhaltend auf. Sein Fraktionskollege Frank Winter verstärkte nochmals seinen Wunsch nach mehr Ungehorsam. »So brav wie die CDU will ich nicht sein. Ihnen laufen ja auch die jungen Leute weg. Ziviler Ungehorsam ist notwendig, wenn ein Notstand droht«, sagte Winter.