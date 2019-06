Von Klaudia Genuit-Thiessen

»Gerhard», ruft Matthias Habich in der Rolle des Grafen von Sprengel den Hausbutler. Immer wieder klingt die unverwechselbare Stimme des renommierten Schauspielers am Freitag über die Terrasse des Schlosses, wo Beleuchter und Ton-Leute die Szene mit dem vermeintlichen Hausherrn und neuen Herrchen von Lassie technisch optimal umsetzen. Dringt bis zum Paulinenweg, wo Altförster Aloys Tenkhoff einen Kinder-Parcours für den Familientag Jagd und Natur am Sonntag absteckt. Und wo ein Hundetrainer-Wagen im Schatten parkt, bis er mittags in den Schlosshof rollt.

Haben dort die Hauptdarsteller auf vier Pfoten gewartet? Immerhin sollen es gleich drei Lassies geben. Aber wie viele auch immer im Schloss spielen: Der Gordon Setter Eliot, der Haushund von Familie von Teuffel von Birkensee, darf am Set nicht frei herumlaufen, wie Birgit von Teuffel berichtet. Die Dreharbeiten im Schloss laufen unter strenger Geheimhaltung. Ebenso wie kürzlich bei der Feuerwehr in Kölkebeck und am Donnerstag im Haller Krankenhaus, wo Pressesprecher Axel Dittmar kurzerhand in einen Arztkittel gesteckt wurde, und seine Mitarbeiterin Marlene Flöttmann eine Filmkarriere als Schwester Anna starten konnte. »Die Regieanweisung für Komparsen heißt: warten, Klappe halten und nicht im Bild rumstehen«, amüsiert sich Axel Dittmar anschließend über seinen Auftritt auf dem Flur des Schlaflabors, wo er »dynamisch-gestresst« und mit Akten unterm Arm aus der Tür tritt. »Das ist schon eine schräge Geschichte«, sagt er über den riesigen Aufwand, der für die Aufnahmen getrieben wird. Er zeigt sich aber auch beeindruckt von einem »unfassbaren Perfektionismus« und enormer Disziplin.