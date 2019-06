Von Anna-Lisa Tibaudo

»Heute ist ein besonderer Tag«, sagt Schulleiter Dietmar Hampel auf der Abschlussfeier. Mit der Fachhochschulreife in der Tasche erlangen die Abgänger neue Freiheit. Was fangen sie damit an? »Auch wenn für manchen der Weg nicht ganz klar ist, so möchte ich Ihnen Mut machen und Sie animieren, sich auf Neues einzulassen. Ich bin mir sicher, dass Sie ihren Weg finden werden. Auf jeden Fall haben Sie mit der Qualifizierung im Bereich Gesundheit eine gute Wahl getroffen, weil der Gesundheitsbereich boomt. Ihnen stehen die Türen offen – ob mit oder ohne Studium«, sagt Hampel.

Die 43 Absolventen der Fachoberschule für Sozial- und Gesundheitswesen sind: Emmeli Alsso, Layla Ak, Karin Allerdings, Lara Alvar Gonzalez, Mustafa Avci, Ferhan Baloglu, Dominika Bortnowska, Jan Brendel, Kevin Dieden, Lisa Engbert, Beata Farago, Jan Gebhardt, Celina Gerth, Justin Godejohann, Luisa Hemme, Till Indiesteln, Leo Kämmer, Nidem Kaplan, Disher Keder, Lisa Kemner, Kira Kösters, Chantal Lindemann, Alexander Luksch, Silvan Meermann, Pia Meister, Lea Mertin, Pascal Muxfeldt, Anna Nollmann, Nasmiye Ölmez, Marinela Pejic, Florian Petsch, Sophie Reinker, Artur Rempel, Emily Richter, Marces Schramm, Emily Sehwöster, Milla Sehwöster, Nina Spiekerkötter, Alen Todorov, Alexander Todorov, Ann-Kristin Vogt, Michelle Warm, Katharina Zander.

Die 28 Absolventen der Höheren Berufsfachschule für Gesundheit und Soziales sind: Hacer Akgül, Anna Aniol, Hannah Butt, Asmahan Elias, Valea Friesen, Patrick Hasenheit, Tatjana Hess, Vanessa Hölscher, Arjana Kabashaj, Sina Krüger, Sevade Kum,Jenny Kunstmann, Lea Meinhardt, Valentina Mereu, Julia Michalek, Vallery Osalgbovo, DogusÖzdemir, Rabia Özdemir, Maria Padilla Fabian, Imke Rabe, Isabell Rose, Tim Sachse, Laura Sis, Samala Thavaselvam, Zübeyde Türel, Anna Wecker, Justin Zelewski.

Die 17 Absolventen der Höheren Berufsfachschule für Gesundheit/Sportmedizin sind: Cem Acikelli, Moritz Beine, Lucas Bogatz, Jon Bolmer, Tom Brinkmann, Joyce Eibl, Mathis Griese, Lea Hahn, Nina Heidemann, Tabea Janzen, Luca Kroll, Ines Mosman, Paul Nägler, Oliver Otte, Kim Plogmann, Linda Wacker, Collin Zumbansen.

Die Besten Schüler gehören diesmal der Fachoberschule für Soziales- und Gesundheitswesen an: Pia Meister, Jan Gebhardt, Marinela Pejic, Jan Brendel, Mustafa Avci, Kevin Dieden.