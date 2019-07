53 Schüler haben in diesem Jahr am Berufskolleg ihr Abitur erreicht. Nun wartet der Ernst des Lebens auf sie. Foto: Malte Krammenschneider

Von Malte Krammenschneider

Halle (WB). Ob es eine Ausbildung sein soll oder doch ein Studium ist einigen Abiturienten des Wirtschafts- und Gesundheitsgymnasiums am Haller Berufskolleg noch nicht klar. Sicher ist in jedem Fall, dass sie mit dem Erlangen der Allgemeinen Hochschulreife nun über den höchsten schulischen Abschluss verfügen, den es in der Bundesrepublik zu vergeben gibt.