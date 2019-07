Anderthalb Jahre nach dem Brand in den Chemieräumen ist alles schick im Labor – endlich. Doch jetzt verlässt Joachim Kloidt das Labor des KGH. Der 64-Jährige wird Freitag in den Ruhestand verabschiedet. Foto: Klaudia Genuit-Thiessen

Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Jetzt steht eine Eiswürfelmaschine im Labor. Jetzt können die Schüler mit vier Brennstoffzellen-Modellautos auf dem Flur Rennen fahren. Jetzt lassen sich mit modernster Messwerterfassung sogar auf dem Handy ionenselektive Nachweise ablesen. Aber jetzt geht Joachim Kloidt (64) in Ruhestand. Nach 35 Jahren hinterlässt der Chef-Chemiker am Kreisgymnasium Halle sein Haus gut bestellt.

Der Brand in der KGH-Chemie im Februar 2018 war eigentlich eine Katastrophe für die Schule: ein ganzes Jahr ohne Chemieräume und ein Leistungskurs, der statt eigener Experimente nur YouTube geguckt hat. Dennoch haben die Jung-Chemiker aus Halle das Zentral-Abi mit Bravour bestanden. Die Schule hingegen hat ihre Chance für einen Neustart genutzt. »Wir sind jetzt richtig gut aufgestellt für die Zukunft. Wer einen Chemie-LK wählen will, kann sich darauf verlassen, dass es am KGH einen gibt. Das ist weit und breit ein Alleinstellungsmerkmal«, sagt der Lehrer, der am Freitag offiziell in den Ruhestand verabschiedet wird.

Mit Dr. Windmann gezockt

Der gebürtige Krefelder hat in Köln Chemie und Geographie studiert. Nach dem Referendariat in Gummersbach sah es für Pädagogen jedoch beruflich schlecht aus. Damals drängten die geburtenstarken Jahrgänge auf den Arbeitsmarkt. »Ich habe fast 100 Bewerbungen geschrieben, auch an Privatschulen«, erinnert sich Joachim Kloidt.

Er hatte Glück – auch beim Zocken. Denn KGH-Schulleiter Dr. Hans Windmann suchte seine Fächerkombi. Allerdings zeitlich befristet und nur ein paar Stunden in der Woche. Und weil einigermaßen zeitgleich ein Angebot für eine richtige Planstelle kam – allerdings an einer nicht sonderlich begehrten Gesamtschule im Aufbau – setzte Kloidt alles auf eine Karte.

Und holte in der Lindenstadt die volle Stundenzahl für drei Jahre fest. Halle? Sogar als Erdkundler aus NRW musste er das erst einmal im Atlas suchen.

Wer hat morgens Recht und nachmittags frei? Der alte Lehrerwitz traf es nicht ganz. Aber Chemie in der Oberstufe unterrichten, das wollte er. »Es war eine gute Entscheidung«, findet Joachim Kloidt auch im Nachhinein. Auf der ordentlichen Hinterlassenschaft seines Vorgängers Christian Vogel, mit dem ihn auch Doppelkopf und Volleyball verbindet, konnte er aufbauen.

Mit Schülern gelernt

»Der erste Chemie-Leistungskurs an der Schule war hartes Brot. An der Uni erwirbt man wichtiges Hintergrundwissen. Aber was in den Schulbüchern gefordert wird, musste ich mit den Schülern gemeinsam lernen«, berichtet der Naturwissenschaftler vom Niederrhein, der sich mit Ehefrau Monika, Sohn und Tochter in Halle sein Leben aufbaute, der im Bach-Chor singt und als sachkundiger Bürger für die Grünen in der Haller Politik aktiv ist.

Die Chemie an der Schule hat jedenfalls gepasst. Joachim Kloidt bietet interessierten Schülern sein langem Crash-Kurse an - auf dem Weg zur Internationalen Chemie-Olympiade. »Wer Zwischenfragen stellen kann, ist schon richtig gut«, sagt der Pädagoge.

»Teuto-Lab«-Netzwerkschule

Seit 2003 ist das KGH »Teuto lab«-Netzwerkschule: Der Chemie-Nachwuchs aus Halle experimentiert an der Uni Bielefeld mit Grundschulkindern und mit Apfelsinen oder Rotkohl. Joachim Kloidt: »Überall ist Chemie drin, die einen staunen lässt.« Nachhaltigkeit ist ihm wichtig, wie sich an seiner Öko-AG ablesen lässt. Die hat vor 21 Jahren schon Photovoltaik aufs KGH-Dach gebracht. Die Einspeisevergütung kassiert der Schulverein, der mit einer Hälfte des Geldes Projekte der Eine-Welt-Bewegung unterstützt.

Energie verwenden, nicht verschwenden – das treibt den Naturwissenschaftler um. Was wir an Lebensgrundlagen zur Verfügung haben und wie wir unseren Lebensraum nutzen: In seinen Unterrichtsfächern sieht er genau »was in der Wirklichkeit passiert und wo Chemie das Reagenzglas verlässt«. Dass er gern noch einmal zur Uni gehen will – konkret ins Forum Offene Wissenschaft – wen wundert’s.