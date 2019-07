Von Klaudia Genuit-Thiessen

Nicht nur das Können von Schauspieler Justus von Dohnànyi, der im Remake des Filmklassikers den Butler Manfred Gerhardt gibt, gefällt dem Baron, sondern auch der Mann, der für die Aufnahmen in die Rolle des Schlossherrn geschlüpft ist: Matthias Habich als Graf von Sprengel. »Starallüren habe ich wirklich bei niemandem erlebt. Keiner hat hier den dicken Max gemacht«, berichtet Benedikt von Teuffel. Und mit Sebastian Bezzel (Andreas Maurer), der ohnehin ein Freund der Familie sei, habe man sogar noch ein Bier getrunken.

☺»Das Leben wird auf links gezogen«

Alles sei wunderbar gelaufen, sagt von Teuffel. »Das Leben wird natürlich auf links gezogen«, räumt er ein, dass kein Alltag ist, wenn eine Filmcrew Salon, Esszimmer und ein »Kinderzimmer« um- und ausräumt. Wenn sogar die »Ahnengalerie« herrschaftlicheren Ölbildern Platz machen muss – »wie sich klein Fritzchen das vorstellt«. Respekt zollt der Hausherr übrigens dem »Räumkommando«. Nachher habe alles wieder an seinem Platz gestanden.

Stressig waren die Dreharbeiten nur für Gordon Setter Eliot. Der Vierbeiner, der sonst auf Tatenhausen das Sagen hat, musste nämlich fünf fremde Hunde in seinem Park akzeptieren: drei Collies als treue Lassie und zwei Labradore, einer schwarz, einer braun. »Da mussten wir gucken, dass die Türen geschlossen waren.«

Die Filmleute waren zufrieden mit Halle, wie Regisseur Hanno Olderdissen bestätigt. »Es war jeden Tag eine Freude, an diesen visuell so spannenden Drehort zu kommen«, sagt er über Tatenhausen. Das Schloss – »für unsere Zwecke das geeignetste und eindrucksvollste«, das man sich im ganzen Land angesehen habe – habe als Drehort alles gehalten, was es versprochen habe. »Für mich als gebürtigen Ostwestfalen war das ein sehr schönes Heimspiel«, zieht der Regisseur aus Bielefeld Bilanz.

»Das eigene Haus nicht wiederzuerkennen«

Selbst wer im Schloss ein- und ausgeht, wird die Innenräume im Film nicht wieder erkennen, wie Benedikt von Teuffel sagt. Denn die Kamera habe auch aus Blickwinkeln gedreht – »da kennen Sie das eigene Haus nicht wieder« – und man habe alles komplett neu zusammengeschnitten. Der Herr auf Tatenhausen hat übrigens nichts dagegen. »Tourismus brauche ich hier nicht!«

Amüsiert hat ihn eine technische Panne in der Stromversorgung der Filmleute. Trotz blauem Himmel und Sonne mussten riesige Strahler auf der Terrasse ein Zimmer taghell ausleuchten. Dabei knickte an diesem Hitzetag jedoch ein 500-Kilowatt-Stunden-Generator ein. Die TWO konnte leider keinen Ersatz in dieser Größenordnung bieten, so dass aus München eine neue Maschine geordert werden musste. »Der ganze Film spielt laut Drehbuch ja ohnehin in Bayern«, sagt von Teuffel mit einem Schmunzeln. Doch der Film verspreche, »beste Werbung« für den Kreis Gütersloh und die Stadt Halle zu machen.