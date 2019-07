Von Malte Krammenschneider

Halle (WB). Spannende Wettkämpfe, zielsichere Schützen und eine spontane Entführung: Bevor am heutigen Montag Halles neuer Schützenkönig ermittelt wird, wurde den Teilnehmern und Besuchern des Schützenfestes rund um die Remise bereits am Wochenende jede Menge geboten.

Für die wohl aufsehenerregendste Aktion sorgte am Samstagnachmittag der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Oesterweg. »Beim Einpacken unserer Instrumente ist der Adler wohl irgendwie in unserem Auto gelandet«, scherzte Stefan Temme, der den hölzernen Vogel mit seinen Kameraden kurzerhand mit nach Versmold nahm. »Dort haben wir ihn mit der Drehleiter fliegen lassen und am Schweinebrunnen wurde ein Bier getrunken«, sagte Peter Grimkowski, der scheinbar großen Spaß an der »Entführung« hatte.

Schützenfest in Halle Fotostrecke

Foto: Malte Krammenschneider

Am Haller Bürgerzentrum mussten sich die Gastgeber indes mit ganz anderen Dingen beschäftigen, denn am frühen Abend begann das Stadt-Königsschießen, dass sich am Ende beinahe zwei Stunden hinziehen sollte. Und das, obwohl um 18.41 mit dem vierten Schuss bereits der Apfel von Dr. Alois Pircher getroffen wurde. Das Zepter fiel schon mit dem sechsten Schuss durch Bernd Kriwath (18.45 Uhr) und die Krone sicherte sich Kai Thöne mit dem 20. Schuss um 18.55 Uhr. Den Rumpf beförderte schließlich Sebastian Fritzsch um 20.27 Uhr zu Boden und wurde somit neuer Stadtkönig. Gelegenheit dies zu feiern gab es bei der anschließenden Party die mit DJ und Cocktails viele Besucher anzog.

Trauerlied über einen zerbrochenen Vogel

Am nächsten Morgen sollte auch der schmerzlich vermisste Adler wieder auftauchen, denn inzwischen hatte sich herumgesprochen, wer ihn entführt hatte. Ein kurzer Moment des Schreckens blieb für die Haller Grünröcke dennoch, denn die Oesterweger scherzten per Trauerlied, dass der Adler bei Aktion zerbrochen sei. »Da wurden sie ganz schön nervös«, sagte Peter Grimkowski.

Halles stellvertretender Bürgermeister, Dieter Baars, lobte in seiner Ansprache kurz darauf das Engagement der Schützen, auch in für sie gesellschaftlich schwierigen Zeiten die Tradition aufrecht zu halten. Ein Wandel sei aber auch bei ihnen zu beobachten. »Es setzten hier inzwischen viele Frauen Akzente in der einstigen Männerdomäne«, lobte Baars.

Nach einem ausgiebigen Frühstück schlug die Stunde der Bogenschützen, die mit Elias Goncalves und Juna Niehus ein neues Kinderkönigspaar ermittelten. Schülerkönigin wurde Celina Lechner und Jugendkönigin ihre Schwester Jessica Rechner. Zur Kronprinzessin schoss sich am Nachmittag Marion Runde, doch besonders kurios endete das Bierkönigsschießen. Beim 38. Schuss auf die Kralle, fiel durch Reinhard Brinkkötter der gesamte Adler zu Boden. Ein Novum. »Ich dachte, es sei schon nicht so gefährlich, da war es auch schon passiert«, so der neue Bierkönig.