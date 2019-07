Von Malte Krammenschneider

Halle (WB). Es gibt da diese Liebeskomödie mit Anne Hathaway: Plötzlich Prinzessin. Weniger Schnulze, mehr Thriller ist die Haller Version des Streifens. In der Hauptrolle: Nina Welpinghus, die unbedingt Schützenkönigin werden wollte. Als es so weit ist, trifft sie aber doch der Schlag.

Das Königsschießen der Schützengesellschaft Halle am Montag war ein Herzschlag-Finale. Bis kurz vor Schluss war es nicht abzusehen, wer den Adler aus dem Hochstand befördern und somit neuer Regent werden würde. Zuletzt zielten nur noch Jens Aßner und Nina Welpinghus auf den Rumpf. Ihr gelang um 14.25 Uhr der entscheidende Schuss.

Schützenfest in Halle Fotostrecke

Foto: Malte Krammenschneider

Die 32-jährige Hallerin ist somit zum ersten Mal Schützenkönigin aus eigener Hand. »Ich wollte es unbedingt werden. Jetzt bin ich aber dann doch etwas überrascht«, sagte Welpinghus. Nach der gefühlten Plötzlichkeit will sie dafür umso mehr Ruhe walten lassen bei der Besetzung ihres Throns in den kommenden Tagen. Ihr König wird in jedem Fall Lebensgefährte Olaf Walkenhorst.

Bis der Adlerrumpf zu Boden fiel, mussten die 17 angetretenen Schützen zunächst die Insignien abschießen, was Jens Aßner mit dem 16. Schuss um 12.48 Uhr gelang. Nach dem Apfel fiel durch Roland Gerstmayr um 13 Uhr kurz darauf auch das Zepter zu Boden und mit dem 19. Schuss sicherte sich Adlerbauer Rainer Decke um 13.08 Uhr die Krone. In der Folge wurde das Teilnehmerfeld immer kleiner, denn die Ambitionen Schützenkönig zu werden, schienen sich in Grenzen zu halten. »Einige hatten Schiss inne Büx. Der Adler hätte jeden Moment runterfallen können«, erklärte Catherine Kisker-Aßner mit einem Lächeln, bevor sie die neue Regentin und Nachfolgerin von Kurt Onischke herzte. Landrat Sven-Georg Adenauer war ebenfalls vor Ort und spendete 20 Liter Bier. Dieter Baars freute es so sehr, dass er nochmal 10 Liter drauf legte.

Bevor die neue Königin ermittelt wurde, war die Schützengesellschaft samt Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Oesterweg am Vormittag zum Haller Rathaus marschiert. Eine Tradition, deren sicherer Ablauf zum letzten Mal vom Polizeihauptkommissar Frank Bertram gewährleistet wurde. Er geht bald in Rente und wird die Aufgabe an einen Kollegen weitergeben. »Ich habe das gerne gemacht. Zum Glück ist nie etwas passiert«, sagte Bertram, der wie der gesamte Umzug von Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann empfangen wurde.

Darunter auch Catherine Kisker-Aßner, die noch einmal deutlich machte, dass es sich bei der Königswürde um die höchste Repräsentanz des Vereins handelt, die über das Jahr verteilt viele Pflichten, wie zum Beispiel Besuche bei anderen Schützenfesten oder offiziellen Anlassen wahrnehmen muss.

Eine große Verantwortung, die Nina Welpinghus zur Freude ihrer Vereinskameraden nach dem ersten Schock gerne übernimmt.