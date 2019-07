Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Das Trafo-Häuschen der TWO dürfte die längste Zeit am Hengeberg betrieben worden sein. Dem Ausbau der K 29 durch das Ascheloher Tal muss es weichen: Denn genau dort soll künftig ein Radweg entlang führen. »Eine Lösung, für die man Kröten schlucken muss«, wie Jochen Stoppenbrink klarstellt.

Der Fraktionschef der Grünen im Haller Stadtrat und Helga Lange als Sprecherin der Grünen im Kreistag stehen zum geplanten Ausbau des Hengeberges – allerdings ausschließlich zu einem ersten, 1,3 Kilometer langen Bauabschnitt zwischen dem Kreisel am Grünen Weg und einer Stelle zwischen den Höfen Voßmerbäumer und Hempe. »Das ist im Kreistag wie im Beirat bei der Unteren Landschaftsbehörde einstimmig durchgegangen. Denn die Straße ist in einem miserablen Zustand und da kann man Kinder auf keinen Fall Fahrrad fahren lassen«, stellt Helga Lange am Dienstag klar, dass sie die Stellungnahme der GNU vom 6. Juli zum Ausbau des Hengebergs »irritierend« findet. »Wir haben natürlich Kompromisse gemacht«.

Naturraum soll möglichst geschont werden

Fakt sei: Nur der Ausbau dieses ersten Bauabschnittes sei aus Gründen der Verkehrssicherheit beschlossene Sache. Dafür wolle man das Ascheloher Tal nicht über Gebühr belasten, betont Helga Lange, dass so wenig Naturraum wie möglich in Anspruch genommen werden soll. Zur Erinnerung: Die Straße führt durch das Landschaftsschutzgebiet Osning und grenzt an das Naturschutzgebiet Gartnischberg an, das wiederum zum FFH-Gebiet gehört.

»Der Ball liegt jetzt beim Kreis«

Bei einer Veranstaltung vor drei Jahren habe man die geplante Trasse mit Flatterbändern abgesteckt, erinnert Jochen Stoppenbrink, der selbst als Anwohner betroffen ist. »Damals wurden neue Planungen in Aussicht gestellt. Jetzt warten wir alle als Anlieger ab, was passiert. Für den Bauabschnitt I können wir uns den Ausbau auf der alten Strecke vorstellen. Eine Verbreiterung ist eigentlich nur für den Radweg notwendig. Denn wir hoffen, dass mit der Öffnung der A 33 auch der Lkw-Verkehr nachlässt, der sich allerdings in den vergangenen 20 Jahren massiv verstärkt hat.«

Trotz schwieriger Verhandlungen ist der Grunderwerb für den ersten Bauabschnitt inzwischen vollzogen. Eine leichte Trassenverschiebung, den Kuppenabtrag und das Fällen einer Pappelallee nehmen die Anwohner in Kauf. Die Pläne für den Ausbau mit neuem Kreisverkehr K 29/K 30 über die Teichstraße bis zur B 68, den Abschnitt 2, hält Jochen Stoppenbrink für schlichtweg überdimensioniert. »Der Ball liegt jetzt beim Kreis. Wir sind sehr gespannt auf neue Planungen.«