Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Wo die Schnapsgläser mit dem schwerem Fuß geblieben sind, die nicht bei jedem Wellengang von steuerbord gleich übers Achterdeck rutschen, das weiß Brigitte Vogt nicht. In irgendeinem Schrank voller Erinnerungen. Aber das Mini-Modell der »TS Bremen« hat die Hallerin fix in der Hand. Zeitungsausschnitte, Fotos und die Kalender von Siegfried und Roy. Die weltberühmten Magier haben sich nämlich an Bord kennengelernt. Vor 60 Jahren war die heute 88-Jährige bei der Jungfernreise der »Bremen« dabei.

»Das Schiff war unsere Kuppelmutter«, erzählt Brigitte Vogt. Die Mutter von drei Kindern und achtfache Großmutter lebt bei dem Gedanken an ihre Zeit auf dem Turbinenschiff des Norddeutschen Lloyd richtig auf. Als Hostess betreute sie viereinhalb Jahre die Passagiere auf dem Transporter, der 1938 in Frankreich unter dem Namen »Pasteur« vom Stapel gelaufen war und kurz vor Kriegsausbruch seine erste Probefahrt unternommen hatte. 1957 jedenfalls wurde der 212 Meter lange »Kahn«, der nach dem Krieg als britischer und französischer Truppentransporter und Lazarettschiff gedient hatte, auf der Werft Bremer Vulkan für 751 Passagiere umgebaut. Mit neuen Kesseln und vier Turbinen und einem eleganten neuen Schornstein sowie zwei Stabilisatoren für eine ruhigere Fahrt bei sehr rauer See ging sie auf große Fahrt von Bremerhaven über Southampton und Cherbourg bis New York.

Für Fidel Castro übersetzt

An Bord viel Prominenz und Brigitte Vogt. Die ehrgeizige junge Frau aus Mannheim, die in Breslau aufgewachsen war und mit ihrer Familie über Oberfranken in Baden-Württemberg gestrandet war, hatte nach dem Abitur das Hotelfach gelernt. Schon in Stuttgart machte sie die Bekanntschaft des legendäre Krupp-Generalbevollmächtigtem Berthold Beitz. Nach einigen Stationen in exklusiven Häusern in St. Moritz, am Genfer See und auf Teneriffa traf sie »das Beitzle« zehn Jahre später an Bord der »Bremen« wieder. Wo sie auch Lady Churchill kennenlernte, den französischen Schriftsteller Jean Cocteau, die Schauspielerin Christine Kaufmann, Friedrich Wilhelm Prinz von Preußen, Serge Jaroff, den Leiter der Don Kosaken. Und Fidel Castro. »Oder war das noch auf der »Berlin«, auf der ich zuerst angeheuert hatte?«, ist die alte Dame sich heute nicht mehr ganz sicher.

Tatsache ist allerdings: Irgendwo in der Karibik benötigte »El Presidente« die Sprachkenntnisse der deutschen Hostess Brigitte Werner, die neben Englisch und Französisch auch Italienisch und Spanisch sprach und die als Haus- und Gesellschaftsdame ältere Damen und Einzelreisende bemutterte, liebenswürdig beim Cocktail-Empfang des Kapitäns die Gäste einander vorstellte. Und die quasi als Gastgeberin an Bord auch Siegfried Fischbacher und Roy Horn bei ihren ersten Auftritten dem Publikum präsentieren durfte. »Damals gab es nur die Bordkapelle, die zum Tee und zum Tanz spielte, noch keine Show wie auf dem Traumschiff«, erinnert sich »die Wernerin«, wie sie damals genannt wurde. Die deutsch-amerikanischen Zauberkünstler und Dompteure, die durch ihre Auftritte mit weißen Tigern und Löwen weltbekannt geworden sind, arbeiteten ebenfalls an Bord. Roy, damals erst 14 Jahre, als Page. Und Siegfried, damals 19 und jetzt gerade 80 geworden, als Steward. In ihrer Freizeit ließen sie auf See Tauben verschwinden und Rasierklingen. »Aber sie hatten schon den Gepard Chico an Bord geschmuggelt«, erzählt Brigitte Vogt.

Vom Elefantenrücken begrüßt

Seit Jahrzehnten verbindet sie heute eine Freundschaft mit dem Magier-Duo, das einen Stern auf dem legendären »Walk of Fame« in Hollywood erhalten hat. Als Brigitte Vogt später mit ihren Söhnen in Las Vegas eine Show im heutigen »Mirage«-Hotel besuchte, wurde sie von Roy hoch auf einem Elefantenrücken persönlich begrüßt und nach der Show in seinen Privaträumen. Sie kondolierte auch, als sein weißer Tiger Mantacore starb, elf Jahre nach dem Zwischenfall auf der Bühne, bei dem Roy Horn schwer verletzt wurde. Noch heute bekommt die Hallerin jedes Jahr Post von den prominenten Illusionisten: Den Kalender 2019 unter dem Namen »Déja vu« haben Siegfried und Roy all denen gewidmet, die sie ein Stück auf ihrem Lebensweg begleitet haben.

»Ich hatte ein reiches Leben«, ist Brigitte Vogt noch heute dankbar für die Jahre auf der »Berlin« und der »Bremen«. Dort hat sie natürlich auch ihren späteren Mann Heiner kennengelernt, der als angehender Schiffsingenieur angeheuert und später als Betriebsingenieur gearbeitet hatte. 1979 hat die Familie das Haus in Halle gefunden. Der rettende Engel aus Notfällen auf hoher See engagierte sich ehrenamtlich: im Generationen-Netzwerk, als Betreuerin in der MS-Gruppe, für Grundschüler im Lotsendienst und beim Lesetraining für ABC-Schützen.

Das traurige Schicksal des Ozeanriesen geht Brigitte Vogt heute noch nahe: Denn die 212 Meter lange »Bremen«, die viele Tausende von Gästen über den Atlantik geschippert hatte, bekam den Flugverkehr zur Konkurrenz. Erst versetzte man sie ins Mittelmeer, 1980 ging sie im Indischen Ozean unter – auf einer Schleppreise zum Abwracken nach Taiwan.