Ein Mini-Modell der »TS Bremen« erinnert Brigitte Vogt an schöne Jahre als Hostess an Bord des Ozeanriesens.

Von Klaudia Genuit-Thiessen

Illusionisten an Bord kennengelernt

Als Hostess hat die achtfache Großmutter viereinhalb Jahre gute Stimmung auf hoher See verbreitet, erst auf der »Berlin«, dann auf dem Turbinenschiff »Bremen«. Der 212 Meter lange Ozeanriese legte am 16. Juli 1959 auf seiner Jungfernfahrt in New York an – vor 60 Jahren. An Bord kennen gelernt hat die Hallerin nicht nur ihren späteren Ehemann, sondern auch die Illusionisten.

Noch heute in Verbindung mit den Magiern

Noch heute steht sie mit den Magiern und Dompteuren, die durch Auftritte mit weißen Tigern und Löwen Weltruhm erlangt haben, in Verbindung: Ein Exemplar ihres Jahreskalenders haben ihr die Beiden, die bis 2003 im Hotel »Mirage« in der wohl meistbesuchten Show in Las Vegas aufgetreten sind, wieder zukommen lassen. Zuletzt getroffen haben sich die Freunde vor dem Unfall mit dem Tiger, bei dem Roy 2003 verletzt wurde.

Roy Horn war 1959 erst 14 Jahre, als er Siegfried Fischbacher (19) auf der »Bremen« kennenlernte. Roy hatte als Page angeheuert, Siegfried als Steward. In ihrer Freizeit ließen sie Tauben und Rasierklingen verschwinden. »Und sie hatten irgendwie schon den Gepard Chico an Bord geschmuggelt«, erzählt Brigitte Vogt. Ihre Aufgabe war es, das Duo bei seinen ersten Auftritten vor den Passagieren anzukündigen.