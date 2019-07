Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Auf dem Papier haben sich die Anliegergemeinden des Haller Willem schon für den Halb-Stunden-Takt zwischen Halle und Osnabrück mit einer gemeinsamen Erklärung stark gemacht. In diesem Herbst kommt es schon auf klare Unterstützung an.

Für die Verlängerung des 30-Minuten-Taktes über die Strecke Bielefeld-Halle hinaus gibt es nämlich positive Nachrichten, wie die Initiative Haller Willem (IHW) berichtet. Bis Anfang September schon habe die Planungsgesellschaft Nahverkehr Osnabrück (Planos) eine Machbarkeitsstudie für Angebotskonzepte in Aussicht gestellt. Auch von einem Entwurf des Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, der bis zum Jahresende vorliegen soll, erwartet man »eine deutliche Aussage für den Halbstundentakt«, erfuhr die Initiative.

Schon im Oktober befasst sich allerdings der Zweckverband VVOWL mit den Maßnahmen, die erforderlich sind, um zwei Züge gleichzeitig auf der eingleisigen Strecke einzusetzen. Bekanntlich sind dazu neben dem Bahnhof Hilter-Wellendorf zwei weitere Kreuzungspunkte erforderlich.

Namenlose Übergänge in Ostbarthausen

Grundsätzlich sind die Städte Halle und Borgholzhausen bereit sich zu engagieren. »Als Stadt tun wir alles, um den schnellen Takt auf unserem Gebiet zu ermöglichen«, unterstreicht Benjamin Potthoff, Abteilungsleiter im Haller Rathaus, vor dem Hintergrund der geplanten Storck-Erweiterung. Diese bringt »ein starkes Zusatzpotenzial« für den Haller Willem, ist die Initiative überzeugt. Dasselbe gilt für die Gewerbeplanung am Bahnhof Borgholzhausen. »Wir setzen auf die Machbarkeitsstudie, um demnächst gezielt auf die Grundstückseigentümer zuzugehen«, unterstreicht Manfred Warias von der Stadt, dass eine Ausweichmöglichkeit auf Piumer Gebiet grundsätzlich nicht ausgeschlossen ist.

Die Stadt Borgholzhausen unterstützt auch die Absicht, drei private, unbeschrankte Bahnübergänge in Ostbarthausen zu schließen, damit der Zug mehr Tempo machen kann »und damit er hinter Marienbrunnen nicht mehr tuten muss«, wie Bürgermeister Dirk Speckmann sagt. Schon zur Expo habe man das Konzept aus drei nur einen zu machen ins Spiel gebracht. Wobei der mittlere der drei Übergänge zwischen Holzweg und Heideweg allerdings ein Wohnhaus hinter den Gleisen erschließt. Weil eine alternative Erschließung sehr aufwändig ist, hat die Bahn bereits signalisiert, dass sie die Kosten nicht übernehmen will. Einfacher ist es bei einem Übergang, der zur alten »Marienbrunnen«-Liegenschaft gehört. Weil er lediglich zu einer nicht mehr notwendigen Kläranlage führt, habe der Eigentümer bereits sein Einverständnis zum Rückbau in Aussicht gestellt, berichtet Dirk Speckmann. Ebenfalls verzichtbar sei eine private Überfahrt von einem landwirtschaftlichen Anwesen zu Feldern, die auch über den Heideweg zu erreichen sind. Manfred Warias: »Das wäre für den Landwirt natürlich ein Umweg.«