»Wir haben ja fast im Jahrestakt immer wieder Stücke freigegeben. Jetzt war offizielle Abnahme auch für den vierten und letzten Bauabschnitt, so dass eine lückenlose Befahrung jetzt möglich ist«, berichtete Eckhard Hoffmann, Abteilungsleiter im Haller Rathaus, am Mittwoch im WB-Gespräch und bedankt sich im Namen der Stadt bei Anliegern, die dafür Grundstücke abgegeben haben. Konkret geht es bei diesem letzten Stück um die Strecke zwischen der Bokeler Straße und der Ziegelstraße in einer Länge von etwa 380 Meter.

Damit hat die Firma Dieckmann aus Versmold einen Schlussstrich unter einen Radwegeverlauf gesetzt, an dem in den vergangenen Jahren konsequent gearbeitet worden ist. Zuvor haben die Technischen Werke Osning (TWO) schon die Versorgungsleitungen erneuert. Die Baukosten für diesen vierten Abschnitt belaufen sich insgesamt auf rund 122.000 Euro. Allerdings hat sich das Land über das Förderprogramm Bürgerradwege mit 50 Euro pro Quadratmeter an den Baukosten beteiligt.

Beim Kölkebecker Sommertreff 2018 hatten die Bürger schon den Radweg gefeiert, der für den Ortsteil ein großes Stück mehr Sicherheit bedeutet. Auf der Laibach-Brücke hatten Initiator Reinhard Schacht und Bürgermeisterin Anne Rodenbrock-Wesselmann ein Eröffnungsband zerschnitten und damit den 1,9 Kilometer langen und 494.000 Euro teuren Abschnitt für den Verkehr frei gegeben. Zur Erinnerung: Die Kölkebecker hatten sogar selbst Hand angelegt. Boden musste ausgetauscht und zwei Brückenbauwerke über den Laibach und den Kleinebach rekonstruiert werden.

Der Radweg ist unbeleuchtet. Denn im Außenbereich will man unnötige Lichtverschmutzung vermeiden.