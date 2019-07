Von Klaudia Genuit-Thiessen

Halle (WB). Arm, aber sexy? Für Halles letzte Trockenrasenflächen in Künsebeck trifft das ein Stück weit durchaus zu. Mager ist hier die Basis für Schönheit. Denn was im Winter gräulich und dröge anmutet, ist im Sommer bunt und bietet Hungerkünstlern und Überlebens-Experten den idealen Boden.

Und darüber tummeln sich dann Falter und seltene Heuschrecken. Voraussetzung: Die Fläche wird (von Hand) gepflegt und nur nach und nach und zur richtigen Zeitmaschinell bearbeitet.

An der Ecke B 68/Finkenstraße liegt die Perle unter Halles letzten Trockenrasen-Arealen: ein Biotop auf trockenem, nährstoffarmen Standort. Ein anderes Stück hinter der Häuserzeile zum neuen Kamp hin ist weniger hochwertig. Aber auch dort wachsen niedrige Kräuter und Halbsträucher, wie sie eigentlich typisch für Steppen sind. Weitere Flächen an der Großen und Kleinen Heide sind inzwischen weitgehend bebaut.

Thymian und Natternkopf

Doch hier an der Finkenstraße, wo die Natur es nicht übel nimmt, wenn Kinder mal bolzen, reckt sich der blaue Natternkopf noch über niedrigem Sedum, zyklamfarbenen Thymian und rosa Malven auf. Das Johanniskraut streitet mit der Sonne um das schönste Gelb. Fingerkraut und Hasenpfötchen, Kleiner Ampfer, Spitzwegerich, das Echte Labkraut und Habichtskraut führen ein eher bescheidenes Stiefmütterchen-Dasein. »Nur das vereinzelte Jakobskreuzkraut muss hier ausgerissen werden«, sagt Halles Umweltbeauftragter Stephan Borghoff und zieht die Handschuhe über.

Schon vor 20 Jahren hat die Stadt Birken und einige Eichen rausgenommen. Die Pappeln muss man jetzt im Blick behalten. Denn ihre Wurzelausläuferverdrängen sonst den Thymian. Etwa zwei Hektar groß ist das wilde Gelände, auf dem auch paar Wacholdersträucher wachsen und ungewöhnlich buschige Eichen. Früher sei hier wohl mal gehütet worden, meint Stephan Borghoff. Vermutlich hätten Schafe die jungen Bäume verbissen.

Hungerkünstler

»Das Gebiet ist für Halle so einmalig, weil es flächig ist. Es liegt nah am Berg und hat keinen Grundwasser-Einfluss. Und der Boden ist sehr stark durchlässig, weil der Sand so gleichkörnig ist«, erklärt der Fachmann.

Die zarten Kräuter, die hier blühen, sind keine Wildblumenmischung aus der Tüte. Wer diese Hungerkünstler erhalten will, der muss schon Ende Mai das schnell hoch schießende Gras abmähen und den Schnitt abräumen, um bestimmte Arten zu fördern. Frühestens im September kann nochmals gemäht werden. Und was dann wächst, bleibt er auch über die Wintermonate stehen.

Nur Kali fehlt

Denn viele Insekten überwintern in den abgestorbenen Stängeln von Johanniskraut und Beifuß, Schafgarbe, Wilde Möhre, in der Nähe von Teichen in Wasserdost und Blutweiderich-Pflanzen. Stephan Borghoff: »Es muss nicht unbedingt flächig bewirtschaftet werden, sondern man muss auf möglichst große Vielfalt achten. Und falls man selbst irgendwo etwas Trockenrasen fördern möchte, darf man höchstens mit Kali düngen. Der ist für den Wasserhaushalt des Bodens wichtig, bei unserem Sand aber Mangelware«. Die heimischen Gärten seien hingegen »bis in die Haarspitzen« mit Phosphor und Stickstoff versorgt, berichtet der Umwelt-Fachmann